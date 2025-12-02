En la última instancia, el pleno del Congreso debate y vota este miércoles, desde las 10 de la mañana, la inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos a la suspendida fiscal suprema Delia Espinoza.

La sanción por presunta infracción a la Constitución fue aprobada previamente por la Comisión Permanente del Congreso, con 16 votos a favor, 4 en contra y dos abstenciones.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

El informe de la Comisión Permanente también la acusa por los presuntos delitos de usurpación de función pública, abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica. En este caso, se aprobó el levantamiento del fuero para que el fiscal de la Nación, formule “la denuncia ante la Corte Suprema en el plazo de cinco días”.

Mira aquí la sesión de la Comisión Permanente:

El informe también alcanzaba a los fiscales supremos Juan Carlos Villena, Pablo Sánchez y Zoraida Ávalos, pero esos casos fueron archivados.

Según la acusación, los entonces miembros de la Junta de Fiscales Supremos se negaron a acatar la ley que devuelve la investigación preliminar a la PNP.

En setiembre del 2024, el Congreso aprobó una norma que modifica el Código Procesal Penal y faculta a la Policía a dirigir la investigación preliminar de los delitos.

En aquel momento, la Fiscalía de la Nación advirtió que era una propuesta inconstitucional.

La denuncia constitucional fue presentada en octubre del 2024.

Denuncia constitucional contra los fiscales Villena, Sánchez, Ávalos y Espinoza por infracción constitucional y los delitos de abuso de autoridad, prevaricato y falsedad genérica que hemos presentado con @JoseCuetoAservi y @alfredoazurin15 por negarse a acatar la ley que devuelve… pic.twitter.com/xcEtWUIFaN — Fernando Rospigliosi (@Frospigliosi) October 23, 2024

VIDEO RECOMENDADO