El técnico del Real Madrid, Xabi Alonso, afirmó este sábado que la ambición y los números llevarán al delantero francés Kylian Mbappé al olimpo de las leyendas del club blanco como el portugués Cristiano Ronaldo.

Mbappé logró el miércoles un doblete en la victoria de su equipo frente al Athletic Bilbao (3-0), en un partido en el que Vinicius protagonizó una buena actuación, pese a no marcar ningún gol.

¿En qué canal pasan el duelo? A continuación, te contaremos cómo podrás ver el partido mediante cable y streaming, a través de tu televisor, PC, laptop, tablet o celular.

¿Qué canal pasa Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO por LaLiga?

En España, el partido de Real Madrid vs Celta de Vigo por la jornada 16 de LaLiga lo pasa Movistar+ y LaLiga TV Bar HD.

Si te encuentras en Perú, la transmisión del partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo lo podrás ver mediante DirecTV. Para que puedas ver DirecTV, tendrás que contratar el servicio de cable o streaming de DirecTV y sintonizar DSPorts. En streaming, el partido lo pasa DGO.

En los demás países de Sudamérica como: Colombia, Ecuador, Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, la transmisión del partido de Real Madrid vs Celta de Vigo también va por DirecTV y DGO.

En Centroamérica, el partido entre Real Madrid vs Celta de Vigo va por Sky Sports en países como: México, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Honduras, etc. Mientras que en Estados Unidos, el partido será transmitido por ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes.

¿Dónde ver Real Madrid vs Celta de Vigo EN VIVO ONLINE?

Países Horarios Canal TV y Streaming Argentina 5:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Perú 3:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Colombia 10:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Ecuador 10:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Chile 12:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Uruguay 12:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Brasil 12:00 p.m. Disney+ Premium. Paraguay 12:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Bolivia 11:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. Venezuela 11:00 p.m. DirecTV Sports y DGO. México 9:00 p.m. Sky Sports. Estados Unidos GMT-5 10:00 p.m

GMT-6 9:00 p.m. ESPN Select, fuboTV, ESPN App y ESPN Deportes. España 4:00 p.m. DAZN, Movistar+, Amazon Prime Video, DAZN LaLiga y LaLiga TV Bar HD.

¿A qué hora juega Real Madrid vs Celta de Vigo HOY?

El partido de Real Madrid vs Celta de Vigoo por la jornada 16 de LaLiga EA Sports, se jugará este domingo 7 de diciembre del 2025 a las 3:00 p.m. (hora de Perú) en el estadio Santiago Bernabéu.