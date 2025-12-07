Horóscopo de hoy, domingo 7 de diciembre 2025: Lee las predicciones para tu signo del zodiaco (Fuente: El Comercio)
Horóscopo de HOY, domingo 7 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (21 marzo-20 abril)

Amor: tendrá buen ánimo para hacer un gesto hacia la persona más atractiva y será recibido con interés. Salud: superará las alergias. Sorpresa: posible decepción.

TAURO (21 abril-20 mayo)

Amor: surgirá renovación en la pareja; cierta afinidad le llenará de entusiasmo para otra etapa. Salud: evitará comer en exceso. Sorpresa: repentina generosidad.

GÉMINIS (21 mayo-21 junio)

Amor: la pareja disfrutará de mágicos momentos que proveen de armonía que sana lo desgastado. Salud: fin a dolor articular. Sorpresa: afluencia de dinero.

CANCER (22 junio-23 julio)

Amor: ciertos gestos suavizan los roces pero hará bien en hablar menos y dedicarse a escuchar. Salud: necesitará una consulta. Sorpresa: vencerá la malicia.

LEO (24 julio-23 agosto)

Amor: si comparte tiempo y actividades, la pareja tendrá entusiasmo para crecer y renovarse. Salud: momento para los chequeos. Sorpresa: hará un nuevo amigo.

VIRGO (24 agosto-23 septiembre)

Amor: la vida de la pareja se verá complicada, pero la impaciencia no será el mejor camino. Salud: una dieta será oportuna. Sorpresa: lo rígido se aflojará.

LIBRA (24 septiembre-22 octubre)

Amor: las quejas aburrirán, mejor no dejar nada librado al azar y expresar sentimientos. Salud: tendrá especial vigor. Sorpresa: momento de justicia.

ESCORPIO (23 octubre-22 noviembre)

Amor: un encuentro fortuito dará lugar al acercamiento que anticipa una relación. Salud: una dolencia se disipará. Sorpresa: una promesa se cumple.

SAGITARIO (23 noviembre-21 diciembre)

Amor: su espíritu divertido y aventurero provocará un cálido encuentro. Salud: le ayudarán con un tropiezo. Sorpresa: premio inesperado.

CAPRICORNIO (22 diciembre- 20 enero)

Amor: se relajará si improvisa en ciertos temas; hará bien en no tener el control. Salud: se asegurará el bienestar. Sorpresa: momento divertido.

ACUARIO (21 enero-19 febrero)

Amor: alejará una crisis en la pareja con pequeñas atenciones y todo comenzará a mejorar. Salud: caminar hará muy bien. Sorpresa: providencial intuición.

PISCIS (20 febrero-20 marzo)

Amor: romperá con un círculo vicioso para proponer cambios pero habrá condiciones. Salud: tendrá la mente despejada. Sorpresa: mensaje misterioso.

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: BRILLANTE E INGENIOSA. LE GUSTA TODO PERO SE CONCENTRA EN LO INTERESANTE.

