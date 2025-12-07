Néstor Gorosito no va más en Alianza Lima: Franco Navarro le comunicará a ‘Pipo’ este domingo que fue cesado

La forma en que se pierde muchas veces pesa más que el resultado. Esta vez el ejemplo ideal es Néstor Gorosito, sindicado como el principal responsable deportivo de una derrota fatal de Alianza Lima ante Sporting Cristal (4-5 en penales) luego de lograr una remontada e ir ganando hasta el minuto 87 por 3-1.

Alianza Lima no solo perdió el partido. Perdió tres millones de dólares por la opción de clasificar de forma directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores y perdió el respaldo del hincha, que en Matute hizo sentir su enojo por un partido que parecía controlado, pero que se vino abajo por los cambios de ‘Pipo’.

Tras el partido, ningún jugador de Alianza Lima declaró. Pero lo peor es que el técnico también se ausentó de la conferencia de prensa. Aunque no se dijo, la escena dio a entender que el desencanto de ambos lados era inevitable.

Fin de Gorosito

El Comercio puede afirmar que tras el partido, la directiva de Alianza Lima tomó la decisión de dar por concluida la relación contractual con Néstor Gorosito, pese a que recientemente en octubre pasado se había firmado su renovación por todo el 2026.

Aunque inicialmente Gorosito contaba con el respaldo absoluto de Franco Navarro, director deportivo, el resultado ante Sporting Cristal hizo que la relación sea insostenible. Así es como junto a su hijo, Franco Navarro Mandayo, actual gerente deportivo del cuadro íntimo, decidieron dar por concluido el vínculo.

Tras esta decisión, Alianza Lima tendrá que asumir el pago de la indemnización correspondiente por la recisión del acuerdo contractual, tras la renovación de octubre último.

Este gasto extra que implica para el club, se suma al que tuvo que pagarse al entrenador Cristian Díaz, con quien también se firmó contrato, pero finalmente se canceló el acuerdo para optar por Gorosito.