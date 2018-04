Cumbre empresarial: ¿Cómo aportará el sector privado a la lucha anticorrupción?

Si las empresas cumplen con los compromisos anticorrupción que se adoptarán en la III Cumbre Empresarial de las Américas, se marcará un cambio histórico en la cultura empresarial de la región, afirmó hoy el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Alberto Moreno.

En esa línea, Moreno afirmó que los empresarios participantes le entregarán a los jefes de Estado una lista de compromisos para prevenir y atacar la corrupción en sus organizaciones, como parte de sus aportes al Diálogo Empresarial de las Américas.

"Se han comprometido a no hacer más contribuciones ilegales a las campañas, a no hacer obsequios a funcionarios y a no pagar sobornos para quedarse con una licitación", detalló Moreno durante su intervención en la sesión inaugural.

En ese sentido, expresó que "si estos compromisos se cumplen marcarán un cambio histórico en nuestra cultura empresarial".



Moreno dijo que, en adelante, habrá dos tipos de empresas: "las que se colocan a la vanguardia y se someten al escrutinio de la sociedad y aquellas que se quedan atrás, pagando las consecuencias".