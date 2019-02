Consejos para jóvenes universitarios, por Eduardo Morón

Si tu hijo(a) acaba de entrar a la universidad, sería bueno que le pases este artículo. En mi condición de no joven, me permito darle cuatro consejos.

El primero es el más simple de entender. El tiempo va a pasar, y la próxima vez que te mires en el espejo serás viejo. En los países más desarrollados, esto no es demasiado problema porque existe un contrato social universal y bien financiado. De viejo, no serás pobre, tendrás atención de salud sin importar tu condición social.

Tendrás todo esto sin depender de si les importas a tus hijos o tu familia o no.

El contrato social no es que los hijos se preocuparán por los padres, sino que los hijos pagarán impuestos para que el Estado tenga recursos para todos.

Lamento informarte que el Perú aún no es un país desarrollado y esta garantía no existe. En el Perú, dependerás mucho más de tus propias decisiones y la voluntad de tus hijos y de tu familia. De este modo, estamos obligados a actuar preventivamente en cosas tan simples pero inevitables como saber de dónde saldrán los recursos para pagar tus gastos cuando no trabajes, o quién financiará tus gastos de salud.

Para ti sonará normal, pero para los (no jóvenes) de mi generación es alucinante poder hacer alguna de las cosas que veíamos en “Viaje a las estrellas” (aunque yo sigo esperando la teletransportación para evitar el tráfico) cuando usábamos pantalones cortos (videollamadas, las tabletas, y un gran etcétera). Pero este cambio exponencial hará que para tu generación sea cada vez más difícil no solo tener un trabajo sino mantenerlo.

Nosotros también hemos visto desaparecer muchos tipos de trabajo, pero no a esta velocidad. Tener un trabajo tampoco estará garantizado. Así que esfuérzate cada día en demostrar que vales la pena en lo que hagas.

Y el tercer consejo en realidad está conectado con el anterior. Tu principal tarea ahora es claramente estudiar, pero también es muy importante construir tus redes. No me refiero a que pases el día viendo fotos en Instagram, sino en cultivar redes de amigos y conocidos, que sepan quién eres, que valoren tus logros, tus capacidades.

A diferencia de lo que pasó con mi generación o la de mis padres, el valor de esa educación se depreciará mucho más aceleradamente que antes. Algunos dicen que al terminar tus estudios ya no será importante lo que te enseñaron al empezar tu carrera. Así de brutal.

La red de contactos también es un activo que puede perder valor. Así que ocúpate de que eso no ocurra. Que tus acciones se escuchen más fuerte que tus palabras. No todos tienen padres cuya situación socioeconómica les brinda automáticamente una red de contactos.

Finalmente, como tu educación se depreciará más rápido, la única receta que te queda es estudiar todo el tiempo. No me refiero a que te matricules en tu misma carrera otra vez, sino que busques capacitarte constantemente. Solo ese esfuerzo permanente mantendrá tu valor como trabajador.