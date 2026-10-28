icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Sebastián Arcuri, EVP, Country Head Perú & International Banking Retail Head de Scotiabank, analiza construir desde ambas orillas.
Sebastián Arcuri, EVP, Country Head Perú & International Banking Retail Head de Scotiabank, analiza construir desde ambas orillas.
Por Sebastian Arcuri

Cuenta una fábula que dos pueblos separados por un río necesitaban un puente. Uno tenía los materiales; el otro, el conocimiento. Ninguno podía hacerlo solo, pero cada uno esperaba que el otro diera el primer paso. Hasta que decidieron comenzar al mismo tiempo, desde sus respectivas orillas. A medida que avanzaban, dejaron de preguntarse quién debía hacer más y se concentraron en cómo llegar juntos al centro.

Conforme a los criterios de

El Proyecto Confianza
Tipo de trabajo:

OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Merlín IA

  1. Soy Merlín, el agente de IA de El Comercio. Puedes preguntarme sobre el contenido del diario: noticias, columnas de opinión, economía, elecciones, deporte y más.
    ¿En qué te puedo ayudar hoy?