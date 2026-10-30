Construir un legado implica generar un impacto capaz de trascender a una organización y mantenerse en el tiempo. Con esa mirada, Scotiabank creó el Reconocimiento Legado Empresarial, una iniciativa para reconocer a líderes que, a través de su trayectoria, visión y propósito, han ayudado a construir el Perú.

Los galardonados fueron Fernando Barrios, fundador y presidente de la Universidad Continental, y Jamil Zaidan, presidente del Directorio de Oben Group. Aunque representan dos trayectorias empresariales distintas, han formado organizaciones con una mirada de largo plazo, capaces de evolucionar y generar un impacto que trasciende sus propios campos de acción.

En ambos casos, se trata de líderes que supieron transformar oportunidades en proyectos sostenibles y conducir sus organizaciones frente a los cambios y nuevos desafíos. Experiencias diferentes, pero construidas con una mirada que no se limita a las cifras y a los resultados del negocio, sino también a aquello que pueden dejar a futuro.

Para Scotiabank, es justamente ahí donde cobra sentido hablar de legado empresarial: en las capacidades que se desarrollan, las oportunidades que se generan y el aporte que una organización puede dejar en su sector y en las siguientes generaciones.

Durante la premiación, Fernando Barrios destacó que escalar también significa multiplicar el impacto. Una mirada que conecta con el propósito del reconocimiento: crecer generando empleo, conocimiento y oportunidades que puedan dejar una huella en el país.

Para el líder de la Universidad Continental, el rol de un empresario no termina en crear una compañía. También implica saber reunir ideas, personas y recursos alrededor de un propósito. En su caso, ese propósito está en la educación y en su capacidad de generar un impacto que trascienda las aulas: “Cuando una persona accede a educación de calidad, no solamente transforma su vida, sino la de su familia, su contexto y el país”, señaló.

Por su parte, Nikolás Zaidan, hijo del empresario Jamil Zaidan, resaltó la confianza como un factor que ha acompañado el crecimiento de Oben Group. El líder recordó que la relación con Scotiabank supera los 20 años y se ha mantenido en los distintos mercados donde opera la compañía, acompañándolos en los desafíos y retos de expansión que han venido realizando a nivel mundial . “Nos apoyaron y así continúa siendo en diferentes países donde tenemos presencia”, mencionó.

La primera edición del Reconocimiento Legado Empresarial pone así el foco en lo que significa construir un verdadero legado: generar impacto en las personas, crear oportunidades y dejar una huella en las siguientes generaciones, más allá de los resultados del negocio.

De esta manera, Scotiabank reafirma el compromiso de acompañar el crecimiento de las empresas peruanas y reconocer a los líderes que, con visión, esfuerzo y propósito, han contribuido a construir un mejor futuro para el país.

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