El negocio de inversiones y banca privada de Scotiabank cerrará el 2026 con un crecimiento superior al 20%, por encima del promedio de la industria. Así lo señaló José Luis Cordano, vicepresidente de Wealth Management de Scotiabank, durante una entrevista con El Comercio en el marco de CADE Ejecutivos 2026.

El ejecutivo destacó que el desempeño del negocio responde, en parte, a la complementariedad entre la banca privada y las áreas comercial y corporativa del banco, lo que permite atender las distintas necesidades financieras de sus clientes, tanto personales como empresariales.

Si bien la banca de Wealth Management mantiene una expansión de doble dígito desde hace varios años, Cordano destacó que el 2026 ha sido particularmente favorable para el negocio. Este crecimiento les ha permitido ganar participación de mercado y alcanzar los mejores niveles de satisfacción de clientes entre los países donde opera Scotiabank.

“Es una banca que ha venido creciendo a doble dígito desde hace varios años, pero con especial énfasis en este año 2026 que estamos cerrando. Nos ha permitido ganar cuota de mercado (market share) y alcanzar el nivel de satisfacción de clientes más alto de todos los países donde opera Scotiabank. Más allá del número, eso refleja el nivel de relacionamiento, vinculación y construcción de confianza con nuestros clientes”, destacó.

La falta de acuerdos sobre el futuro del patrimonio puede generar conflictos familiares y costos legales, tributarios y administrativos. Foto: Composición Gestión/ ChatGPT.

Expansión regional y expectativas para el 2027

De cara al 2027, Cordano reconoció que la incertidumbre y la volatilidad de los mercados internacionales seguirán presentes. Frente a ese escenario, sostuvo que las decisiones de inversión deben responder a una estrategia de largo plazo y no a reacciones impulsivas ante los movimientos coyunturales del mercado.

En esa línea, recomendó mantener portafolios diversificados y personalizados según el perfil de cada inversionista, así como sostener la estrategia definida pese a los vaivenes del mercado.

Pese a los desafíos del entorno global, el ejecutivo aseguró que las perspectivas para el negocio son positivas. En particular, identificó oportunidades de crecimiento en las regiones, donde observa un proceso de descentralización de la riqueza que demanda ampliar la oferta de servicios financieros especializados fuera de Lima.

“Entramos al 2027 con mucho optimismo. En el país se observa una clara descentralización de la riqueza, lo que exige llevar hacia las regiones la misma oferta de servicios que brindamos en Lima. Antes de que termine el año, abriremos oficinas de banca privada en la costa norte (con eje en Trujillo) y en la costa sur (con eje en Arequipa) para articular la atención regional. Esto irá acompañado de información oportuna, asesoría insesgada y posicionamiento de nuestra marca global”, mencionó.

Activos alternativos en la estrategia de inversión

Otro de los segmentos que forma parte de las recomendaciones de inversión de Scotiabank es el de los activos alternativos, entre los que se encuentran la deuda privada, el real estate y el private equity. Cordano señaló que estos instrumentos permiten diversificar las fuentes de generación de renta y reducir la exposición de los portafolios a determinados eventos de riesgo.