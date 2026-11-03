Compartamos Banco avanzó a la segunda ventana de certificación de Tapp, el proyecto de interoperabilidad impulsado por el Banco Central de Reserva (BCR).

Como parte del primer grupo de entidades incorporadas al proyecto, el banco cumplió los requisitos establecidos para participar en esta etapa, que se desarrolla del 26 de octubre al 9 de noviembre.

Durante este periodo, se realizarán pruebas para validar la interoperabilidad y el funcionamiento de las integraciones entre las entidades participantes y la plataforma. Quienes completen satisfactoriamente esta fase podrán avanzar a la etapa de producción controlada (PROD-CUG), prevista del 10 de noviembre al 22 de diciembre, como paso previo al inicio oficial del piloto de Tapp, programado para el 23 de diciembre de 2026.

Esta plataforma forma parte de los esfuerzos del BCR por desarrollar un esquema para ampliar las posibilidades de los pagos digitales, permitiendo a un usuario ordenar un pago desde su cuenta bancaria sin entrar a la app del banco, usando cualquier billetera o aplicación autorizada.

Para Compartamos Banco, esta evolución puede abrir nuevas alternativas para que los emprendedores y pequeños negocios gestionen sus cobros y pagos con mayor facilidad.