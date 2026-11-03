Para Compartamos, esta evolución puede abrir nuevas alternativas para que los emprendedores y pequeños negocios gestionen sus cobros y pagos con mayor facilidad. Foto: Giratusfinanzas.com
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Por Redacción EC

Compartamos Banco avanzó a la segunda ventana de certificación de Tapp, el proyecto de interoperabilidad impulsado por el Banco Central de Reserva (BCR).

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