Grow Analytics se constituyó el 2019 para brindar soluciones tecnológicas a diferentes empresas, centrándose inicialmente en organizaciones de consumo. Entre sus productos destaca su proyecto GIA, el cual les ha permitido conseguir un reconocimiento en la categoría de Espíritu Emprendedor y Startups, de Creatividad Empresarial, organizado por la UPC. Miguel Ángel Caballero Vega, gerente general de la empresa, dio alcances sobre ello.

En esta oportunidad han sido reconocidos por su proyecto Grow Inteligencia Artificial (GIA). ¿Cómo funciona esta solución y qué resultados han conseguido con su implementación?

GIA ha llegado actualmente a más de 10 países, teniendo su centro base en Perú. Hemos comenzado a trabajar con empresas de consumo masivo como Alicorp, Kimberly-Clark y Softys. Les entregamos una solución que permite a todas las áreas (ventas, marketing y logística) optimizar sus procesos en base a nuestra inteligencia artificial. El software ha podido entrar a cada área para potenciarla y educar a sus puntos de venta, como bodegueros, mercados y mayoristas, en una cadena escalonada.

¿Qué tipo de inteligencia artificial utilizan: generativa, agéntica o ambas?

Las dos. Tenemos la agéntica y la generativa. Las aplicamos en base a la necesidad u oportunidad que encontramos, ya que también actuamos como ‘tecnoconsulting’, ofreciendo asesoría y recomendación previa a la implementación.

¿Qué resultados han obtenido las empresas que implementaron su solución?

Los resultados han sido muy positivos y las empresas han crecido entre un 30% y un 50%, optimizando su performance y eficiencias en base a la data y el software. Incluso han cambiado sus estrategias de ventas y marketing porque, en base a la data, toman mejores decisiones.

Cuando mencionas un crecimiento de entre 30% y 50%, ¿te refieres a rentabilidad?

A rentabilidad. Si antes hacían procesos que demandaban altos costos e inversiones, hoy su ROI y sus decisiones son positivas al contar con un panorama 360° y ‘end-to-end’ de sus procesos.

¿En qué procesos están implementando la inteligencia artificial?

Iniciamos con los procesos internos de las compañías, por ser el gran bloque, para luego escalonar hacia lo externo. Al día de hoy, en lo externo estamos apostando mucho por los puntos de venta, como bodegueros, mercados y mayoristas.

¿En qué sectores se están concentrando actualmente y qué otros tienen previsto abordar?

Sí, actualmente estamos en lo que viene a ser consumo masivo. Todavía no nos hemos enfocado en áreas como finanzas o el sector bancario, pero esta experiencia nos permite ganar solidez para seguir avanzando hacia otras áreas.

Hablando un poco sobre la empresa, ¿Cómo nace Grow Analytics?

Nace a partir de que somos un grupo de jóvenes que estuvimos trabajando en el mundo corporativo y vimos necesidades y fortalezas que podíamos potenciar. Con la llegada de la pandemia, dijimos que había que transformar y ayudar a los diferentes sectores en aquello que conocemos y en lo que podemos aportar.

¿Cuáles son los planes de expansión y crecimiento de Grow Analytics?

Grow Analytics apunta a ser el principal referente de inteligencia artificial en el Perú. Nuestra inspiración fue Gastón Acurio, buscando unir a jóvenes para que nuestra tecnología pueda destacar internacionalmente del mismo modo que la cocina peruana. Queremos que más jóvenes desarrollen inteligencia artificial y que otros países nos miren como referencia al nivel de potencias como Estados Unidos o China.