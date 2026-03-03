Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El dólar avanzó 560 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que fue de S/3,364. (Foto: Agencia Andina)
El dólar avanzó 560 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que fue de S/3,364. (Foto: Agencia Andina)
Por Redacción EC

El precio del dólar para este martes 3 de marzo del 2026 cerró en S/3,42 avanzando 560 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que cerró en S/3,364, informó Renta4 SAB.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.