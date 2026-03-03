El precio del dólar para este martes 3 de marzo del 2026 cerró en S/3,42 avanzando 560 puntos básicos con respecto al cierre del lunes que cerró en S/3,364, informó Renta4 SAB.

Durante la jornada, la demanda provino de los no residentes. El dólar tuvo un nivel mínimo de S/3,378 y un nivel máximo de S/3,427. Además, en el mercado se negociaron US$407 millones a un precio promedio de S/3,412. Asimismo, se colocaron 900 millones en Swap cambiario venta a un plazo de 3 y 6 meses.

Por otro lado, el conflicto en medio oriente avanzó en gran medida y el dólar actúa como activo refugio ante esta situación.

Con la escalada del conflicto, el canal más directo para las monedas de Latinoamérica “está pasando por la energía y la inflación”, indicó a Bloomberg Línea Emanoelle Santos, analista de mercados de la plataforma de inversiones XTB Latam.

El analista explicó que la disrupción del tránsito por el estrecho de Ormuz elevó el riesgo geopolítico y disparó la volatilidad en crudo y gas, lo que reordenó el apetito por riesgo a favor de refugios como el dólar.

Cabe precisar que las monedas que más se han visto afectadas en la región son el real brasileño (más de 2%), el peso chileno (más de 3%) y peso mexicano (más de 2%).

Por su parte, la actividad manufacturera en Estados Unidos se mantuvo en terreno de expansión en febrero, según el índice S&P Global US Manufacturing PMI, que se situó en 51,6 puntos.

El dato superó ligeramente las previsiones del mercado (51,4) y mejoró frente al registro anterior de 51,2. La lectura, por encima del umbral de 50 puntos, indica un crecimiento moderado del sector industrial, apoyado en una mejora de la producción y una estabilización de la demanda, en un contexto aún marcado por presiones de costes y cautela empresarial.