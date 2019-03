La costumbre que tengo de consultar un diccionario cada vez que no conozco el significado de una palabra o cuando no sé con certeza cómo debería escribirla o por qué debería escribirla de determinada manera me ha acompañado desde que aprendí a leer.



Ese interés por las palabras me llevó a conocer otros diccionarios aparte del académico. Uno de estos es el gran Diccionario de uso del español, de María Moliner (1900-1981). Y digo gran, apócope de grande, porque ‘supera en tamaño, importancia, dotes e intensidad’ al Diccionario académico.



Esta bibliotecaria y lexicógrafa española recopiló durante quince años los vocablos que registraría en su diccionario; enfatizo el su porque esta labor la llevó a cabo sola. En 1966 y 1967, la editorial Gredos publicó esta guía de uso de nuestro idioma, que, con el paso del tiempo, ha sido llamada “diccionario para escritores”.



Que la Academia no la admitiera entre sus miembros en 1972 con el pretexto de que no tenía más publicaciones que su diccionario no desmerece en nada su labor. A esta “mujer de fábula”, como la llamó García Márquez, la reconocemos quienes consultamos su obra día a día en busca de respuestas que el Diccionario de la RAE muchas veces no puede dar.