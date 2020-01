Luis Carrasco, presidente del Jurado Electoral Especial (JEE) de Lima Centro 1, dijo que hasta la fecha ni el candidato Daniel Mora ni el Partido Morado, la agrupación política por la cual postula al Congreso, han presentado una renuncia formal a la candidatura ante el organismo electoral.

“Ni el señor Mora se ha acercado a presentar su renuncia, ni el partido [Morado] ha presentado algo. Todo ha quedado tal cual, no se ha presentado nada”, dijo Carrasco a El Comercio.

El último sábado, el JEE de Lima Centro 1 declaró improcedente la solicitud del Partido Morado para retirar la candidatura de Daniel Mora, pues no se había cumplido con adjuntar el acta en que el partido y Mora acuerdan retirar esta postulación. El documento es obligatorio para que el JEE pueda verificar “el procedimiento que medió para la adopción de dicho acuerdo”, precisó la resolución.

Tras ello, el órgano electoral dijo que la organización política podía reformular el pedido de retiro de candidatura de Mora, pero reuniendo “las formalidades exigidas en la norma”.

Carrasco recordó que en el proceso electoral del 2016, un partido político solicitó el retiro de la lista a nueve días de las elecciones, y el órgano electoral lo aceptó. “Tenemos un antecedente. No estaba vigente el reglamento de ahora, pero el punto es que estamos trabajando en función a hipótesis de si Daniel Mora quiere renunciar. Si quiere renunciar, que lo haga, cumpla con la norma y se acerque a legalizar su firma ante el JEE”, agregó.

Finalmente, dijo que el caso entraría a un proceso de evaluación. “El JEE tendría que evaluar si, a pesar de la cercanía, corresponde emitir un pronunciamiento de fondo aceptando la renuncia. Es un tema de evaluación, no se puede decir ahora si se va a rechazar o aceptar. Frente a las circunstancias, si se presenta la renuncia de Mora, ameritaría una evaluación del caso como un tema especial”, declaró Carrasco.

Documentación

Si bien la norma establece que los candidatos deben consignar en la declaración jurada de sus hojas de vida las sentencias firmes, que sean de materia penal o civil, Carrasco sostuvo que la denuncia contra Mora no fue apelada y “quedó firme”.

“Lo que hay contra Mora es una resolución del juez de familia que se emitió en una decisión que daba protección a la señora por la agresión. Eso, Mora debió declararlo en su hoja de vida porque si bien la norma habla de sentencias, hay decisiones que sin ser sentencias tienen una connotación similar a la de una. La norma no puede tomarse literalmente”, expuso Carrasco.

“Quedó firme porque Mora no apeló, por eso se asume que es una resolución firme. Y, tiene carácter de sentencia porque es una resolución que se emite en un proceso especial de protección a una víctima de violencia familiar”, mencionó el presidente del JEE de Lima Centro.

El último sábado, Carrasco dijo que el JEE que preside estaba imposibilitado de excluir Mora porque el plazo ya ha vencido. El informe fiscalizador de la hoja de vida que consignaba la denuncia contra Mora ingresó al JEE el pasado 7 de enero, pero no se podía excluir al candidato porque la fecha para hacerlo venció el 20 de diciembre de 2019.

“Así se haya resuelto el 7 o 17 de enero, o ahora, igual Mora no podía ser excluido porque la exclusión por falta de declaración en la hoja de vida solo podía proceder hasta el 20 de diciembre de 2019”, precisó Carrasco. Es decir, en estos momentos no procedería ninguna exclusión por faltas en la declaración de hoja de vida, pero la renuncia -de ser presentada- podría ingresar a una evaluación del JEE de Lima Centro.

Por su parte, Carlo Magno Salcedo, secretario nacional de Doctrina del Partido Morado, dijo que la presentación de la renuncia del candidato Daniel Mora es “crucial”. “El documento principal es esa renuncia, que más allá de haber sido pública tiene ser presentada ante el jurado. Tiene que ser presentada por el mismo señor Mora legalizando su firma”, dijo a este Diario.

Según Salcedo, en caso Daniel Mora resulte electo este domingo 26 porque no se ha formalizado la renuncia, el Partido Morado no lo reconocería como parte de su bancada. “Si es consciente de que su voluntad real es renunciar, lo que tendría que hacer es no recibir las credenciales y no jurar el cargo, si quiere honrar a su palabra”, comentó Salcedo.

Otro escenario es que, de resultar electo, Mora sí recoja esta credencial y jure el cargo. En ese caso, el dirigente dijo: “no lo vamos a considerar parte de nuestra bancada porque no es más del Partido Morado. Tampoco podría irse a otra bancada y habría suficientes argumentos para solicitar un proceso de desafuero. Es decir, que se le saque del Congreso. Esperamos que ambos escenarios no se presenten”, agregó.

El Comercio intentó conocer la respuesta de Daniel Mora, pero no contestó los mensajes, ni llamadas.