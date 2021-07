Conforme a los criterios de Saber más

El vocero de la electa bancada de Perú Libre (PL), Álex Paredes, aseguró el domingo que no vería mal la designación del exparlamentario Roger Najar como presidente del Consejo de Ministros en un eventual gobierno de Pedro Castillo.

Paredes se refirió a Najar luego de que el coordinador de prensa de Castillo, Frank Zegarra, confirmara que está en el bolo para liderar el próximo Gabinete Ministerial. “Entre los nombres que evalúa el presidente electo para premier figura el de Roger Najar, excongresista e impulsor del movimiento izquierdista Voces del Cambio. El exlegislador es una suerte de bisagra entre Pedro Castillo y Vladimir Cerrón”, dijo Zegarra, quien también fue coordinador de prensa del secretario general de Perú Libre, Vladimir Cerrón, y trabajó en la campaña presidencial del partido.

Aunque Paredes afirmó que “es una opinión de Zegarra”, este Diario reportó el domingo que, efectivamente, Najar se encuentra entre las opciones que maneja Castillo para primer ministro.

Paredes precisó anoche, en diálogo con Canal N: “El responsable de hacer esos anuncios, de quién será el premier, es el compañero Castillo. Ahí me eximo de comentarios porque no nos han pedido nuestra opinión. Yo no lo veo mal, pero no me corresponde la designación”.

Najar fue el coordinador del plan de gobierno “Perú al bicentenario sin corrupción”, elaborado por técnicos de Perú Libre y Juntos por el Perú como parte de una alianza avalada por Cerrón.

En curso

Mientras Castillo define la composición del que sería su primer Gabinete, los magistrados del pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y sus asesores ya analizan los pedidos de nulidad presentados por Fuerza Popular el viernes pasado contra la proclamación descentralizada de los resultados de la segunda vuelta presidencial.

De acuerdo con fuentes de El Comercio, entre este lunes y el martes se resolverían los recursos del fujimorismo formulados por su personera legal, la excongresista Milagros Takayama.

Las mismas fuentes señalaron que el pleno del JNE no tendrá que convocar a audiencias públicas para resolver estos casos, debido a que Fuerza Popular ha esgrimido causales de nulidad que no corresponden.

Los motivos

El fujimorismo pide la nulidad de la proclamación descentralizada de resultados bajo dos argumentos. El primero es que el JNE no realizó audiencias públicas para resolver todos los pedidos de nulidad que denunciaban un presunto fraude; el segundo, que la designación de Víctor Rodríguez Monteza como integrante del pleno de esa institución “no se ajusta a ley”.

Sin embargo, el JNE ha informado que las apelaciones contra la proclamación descentralizada de resultados solo se realizan “bajo sustento numérico” (por presuntos errores en los cálculos o cifras).

El abogado José Naupari, experto en materia electoral, explicó a El Comercio: “Este tema de error numérico pasa más por la cifra repartidora, cuando, por ejemplo, por error se da un escaño más a un partido que no le corresponde. [...] Es claro que el argumento [de Fuerza Popular] no se condice con el supuesto que amerita la apelación”.

En tanto, el abogado José Tello, también experto en materia electoral, señaló que los recursos serían declarados improcedentes “porque no son materia de nulidad. Y para ello no hay necesidad de realizar audiencias”.

El JNE proyecta proclamar esta semana los resultados generales de las elecciones presidenciales.

La abogada Lourdes Flores Nano interpuso un recurso de amparo contra el JNE ante el PJ pero este no impedirá que el proceso electoral continúe.

VIDEO RECOMENDADO:

(Video: Canal N)