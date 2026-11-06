El 5 de noviembre de 2026, HFadvanced Editorial presentó “Lo esencial del soporte circulatorio mecánico”, una colección digital de tres libros que aborda los principios físicos, fisiológicos y clínicos de la asistencia cardiovascular. La publicación está dirigida a profesionales de la salud interesados en comprender los mecanismos que intervienen cuando el corazón necesita apoyo para mantener la circulación sanguínea.

La iniciativa es impulsada por el cardiólogo peruano Renzo Paolo García Márquez, a través de HFadvanced E.I.R.L. y su propuesta de educación médica SOMECI LATAM. Formado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y el Instituto Nacional Cardiovascular (INCOR), el médico desarrolló estudios especializados en ECMO y soporte circulatorio mecánico en Colombia. Su proyecto busca reunir contenidos técnicos en español para facilitar el estudio de estas áreas en Latinoamérica.

Tres volúmenes para comprender la asistencia cardiovascular

El primer libro, “Biofísica de fluidos aplicada”, introduce conceptos relacionados con el movimiento de los fluidos y su interacción con el sistema circulatorio. Estos fundamentos permiten comprender fenómenos como la presión y el flujo sanguíneo, que resultan relevantes para estudiar el funcionamiento de los dispositivos de apoyo cardiovascular.

El segundo volumen, “Fundamentos hemodinámicos y fisiológicos para el soporte circulatorio mecánico”, desarrolla aspectos como el gasto cardíaco y la respuesta del sistema vascular. El tercero, “ECMO venoarterial en adultos”, se concentra en una modalidad de asistencia extracorpórea utilizada en determinados escenarios de atención crítica. En conjunto, los textos plantean una secuencia de aprendizaje que avanza desde las bases teóricas hasta una aplicación especializada.

Del contenido digital a la simulación médica

Como complemento de la colección, SOMECI LATAM presentó su “Atlas & Simulador Avanzado”, un recurso educativo que combina representaciones anatómicas y modelos digitales del sistema cardiovascular. Mediante un paciente virtual, los usuarios pueden explorar distintas configuraciones de asistencia y observar cómo cambian las presiones, los volúmenes y los flujos al modificar ciertos parámetros. Según la empresa, la herramienta incorpora inteligencia artificial y modelos matemáticos, pero está concebida para la enseñanza, no para predecir la evolución clínica de una persona.

Esta línea de formación se extenderá en 2027 con el diplomado virtual de manejo avanzado de la insuficiencia cardíaca, cuyo inicio está programado para el 15 de febrero. El programa cuenta con el aval de la International Society for Heart and Lung Transplantation (ISHLT) y abordará también el trasplante cardíaco y la asistencia circulatoria. Así, el lanzamiento editorial constituye el hecho central de una propuesta que conecta lectura especializada, simulación y capacitación continua para personal sanitario de habla hispana.