La industria de reuniones, congresos y exposiciones atraviesa una transformación impulsada por la evolución tecnológica, las ventajas de las IA y la necesidad de generar experiencias de mayor impacto. En ese contexto, la tecnología audiovisual dejó de ser un complemento para convertirse en un factor estratégico para el éxito de congresos, convenciones y eventos corporativos.

Con esa visión trabaja RLA Event Technologies, empresa con operaciones en Perú desde 2008 y presencia en cinco países de Latinoamérica. Desarrolla soluciones audiovisuales para congresos, ferias, convenciones, fiestas, lanzamientos y eventos corporativos. En el país entrega servicio audiovisual in-house en algunos de los principales hoteles y centros de convenciones, como The Westin Lima Hotel & Convention Center, Hilton Miraflores, Pullman Miraflores, Pullman San Isidro, Casa Andina, Costa del Sol Wyndham y Palacio del Inka en Cusco.

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Tecnología que impulsa el crecimiento de hoteles y eventos

RLA es un socio estratégico para sus clientes. Su modelo incluye asesoría técnica y comercial, actualización permanente de tecnología y capacitación especializada para operadores, colaboradores y clientes. El objetivo es elegir la tecnología adecuada para potenciar la conexión con el público, generar impacto y lograr que el mensaje llegue de manera efectiva.

“El gran diferencial no es tener el último equipo, sino tener el expertise para elegir la mejor tecnología para impactar, conectar y lograr que el mensaje llegue a destino de manera excepcional. El cliente termina valorando el servicio y el talento de las personas detrás de la tecnología”, señala José Antonio Ganoza, country manager de RLA en Perú.

Para mantenerse a la vanguardia, la compañía ejecuta un plan anual de reinversión y participa en ferias internacionales como ISE Barcelona e InfoComm Las Vegas, donde identifica las tendencias que marcarán el futuro de la industria audiovisual. Según la empresa, este acompañamiento ha permitido que algunos de sus clientes incrementen significativamente sus ingresos gracias a una mejor gestión tecnológica y comercial de sus salones de eventos.

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Liderazgo regional con la sostenibilidad como diferencial

El crecimiento de RLA también ha estado acompañado por una estrategia de expansión cuidadosamente planificada. La empresa opera en México, Panamá, Colombia, Perú y Chile, además de desarrollar proyectos en ciudades como Cusco, Arequipa, Chiclayo, Piura e Ica. Paralelamente, participa junto a asociaciones internacionales como MPI, ICCA y PCMA, promoviendo la profesionalización de la industria y el fortalecimiento del ecosistema de eventos en la región.

Uno de los aspectos que distingue a la compañía es su gestión en sostenibilidad. Desde 2025, RLA compensa su huella de CO₂ corporativa. Según la empresa, esta gestión la convierte en una de las primeras compañías audiovisuales del Perú en alcanzar la neutralidad de carbono. A ello se suman políticas de compras responsables, trabajo conjunto con organizaciones sociales como el Banco de Alimentos del Perú, Perú Pendiente y Spectrum Pro en Chile, así como un plan de desarrollo alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible hacia 2030.

Con una estrategia basada en innovación, talento, sostenibilidad y expansión regional, RLA proyecta seguir ampliando su presencia en Latinoamérica y fortaleciendo su oferta de soluciones audiovisuales para hoteles, centros de convenciones y organizadores de eventos.