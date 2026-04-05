Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Foto: Andina.
Foto: Andina.
Por

En la recta final de la campaña electoral, la tecnología se ha instalado como un eje transversal en los planes de gobierno, en medio de un debate dominado por la seguridad, la economía y la gobernabilidad. Sin embargo, especialistas advierten que su incorporación aún carece de una hoja de ruta clara. Esa es una de las principales conclusiones de los foros técnicos organizados por Síntesis Instituto y la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en marzo pasado.