Para recibir la atención no es necesario ser paciente habitual del instituto ni contar únicamente con el Seguro Integral de Salud (SIS) | Foto: INSN Breña
Para recibir la atención no es necesario ser paciente habitual del instituto ni contar únicamente con el Seguro Integral de Salud (SIS) | Foto: INSN Breña
Por Redacción EC

Detrás de cada niño con fisura labio palatina hay una familia que sueña con verlo sonreír sin barreras, alimentarse con tranquilidad y crecer con confianza. Con ese propósito humano y transformador, el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña anuncia el inicio de la convocatoria para la “Sonrisatón”, la gran campaña gratuita de cirugía de labio fisurado y paladar hendido, la cual se desarrollará del 16 al 18 de octubre.