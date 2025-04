Melanny, una adolescente tacneña con 12 años recién cumplidos ya sabe lo que es una verdadera lucha. Tras ser diagnosticada de cáncer al estómago fue protagonista de una exitosa operación realizada por primera vez en un menor de edad en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN) Breña en sus 95 años de creación, donde se le retiró el 90 % de este órgano para salvar su vida.

La paciente -que demuestra no darse por vencida ante las adversidades y que es parte de la población infantil afectada por esta patología poco frecuente- recibió uno de los mejores regalos de cumpleaños: el alta médica que la hará volver a su hogar junto a sus padres.

Angélica Ticona, la madre de la menor de edad, contó que el 12 de diciembre del año pasado la vida de su única hija cambió cuando sufrió un desvanecimiento camino a su colegio. De inmediato, la pequeña fue trasladada al Hospital Regional Hipólito Unanue de Tacna donde le diagnosticaron anemia severa por lo que recibió un tratamiento y regresó a casa.

Sin embargo, el 12 de enero del 2025, Melanny retornó al citado nosocomio para quedar nuevamente hospitalizada. Fue entonces que los médicos de Tacna realizaron teleconsultas con los especialistas del INSN Breña y la refirieron a la capital para proceder con los exámenes pertinentes.

“El 25 de enero llegamos a Lima. Tras una serie de pruebas me confirmaron que era cáncer al estómago y había afectado gran parte de este órgano. No me esperaba ese diagnóstico, fue una noticia muy fuerte”, indicó la progenitora.

El cirujano pediatra, Dr. José Tapia Yanapa, médico asistencial del Servicio de Cirugía General del INSN Breña, explicó que dos endoscopias revelaron que Melanny presentaba el diagnóstico de un tumor del estroma gastrointestinal (GIST), también conocido como tumor de GIST.

“Este tipo de cáncer gástrico maligno es más frecuente en los adultos y extremadamente rara en los niños. En el caso de la menor le producía sangrado severo y otras sintomatologías. La paciente llegó a tener la hemoglobina tan baja que le tuvimos que hacer hasta cuatro transfusiones de sangre”, expresó.

El 5 de marzo, Melanny entró a sala de operaciones tras la decisión de una junta médica, agregó el cirujano Tapia Yanapa. “Antes del procedimiento se hizo una endoscopia donde se observó que el tumor comprometía el 90 % del estómago. En sí, se le realizó una gastrectomía con una derivación del intestino delgado y el vaciamiento ganglionar (retiro de 16 ganglios de la zona comprometida)”.

La operación duró aproximadamente cinco horas. “La cirugía fue un éxito. Nos preocupamos por el caso de la adolescente y gracias a Dios todo salió bien. La paciente pasó a UCI con evolución favorable y luego fue trasladada a hospitalización de cirugía general para finalmente darle el alta”, añadió el Dr. Tapia.

Para la intervención quirúrgica se usaron equipos de avanzada de la Unidad Funcional de Cirugía Oncológica Pediátrica (UCOP) del INSN Breña. Además, todos los gastos fueron cubiertos por el Seguro Integral de Salud (SIS).

A la fecha, la menor de edad se alimenta con fórmula, así como dieta fraccionada y parcialmente licuada. A esto se le suma el consumo de suplementos que permitan obtener los beneficios de la vitamina B12, que es importante en el metabolismo del cuerpo.

De momento, la adolescente no amerita de sesiones de quimioterapia, pero sí de un control oncológico a través de teleconsultas y una consulta presencial cada seis meses.

De parte del INSN, se procedió con un trabajo multidisciplinario, donde participaron especialistas en Gastroenterología, Cirugía General, Cirugía Oncológica, Anatomía Patológica, Anestesiología, Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), Nutrición, Hematología y Genética. Además, personal de Enfermería y técnicos.

“Estoy más tranquila. Sé que ella estará bien y seguirá este proceso. Ella quiere regresar a casa”, dijo la madre de Melanny. Al respecto, Edwin Ramos, padre de la paciente, agradeció a los médicos. “Mi hija se siente bien, y nosotros nos sentimos bien. Gracias a Dios y al grupo de médicos especialistas del INSN Breña, ella está viva”, dijo.