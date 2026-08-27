La industria del entretenimiento en Perú atraviesa una etapa de transformación impulsada por el crecimiento del consumo de experiencias presenciales, especialmente entre públicos jóvenes vinculados a la música urbana y los contenidos digitales. En este contexto, distintas agencias vinculadas al marketing experiencial han comenzado a expandir sus operaciones hacia formatos de conciertos, festivales y producción de eventos de mayor escala.

Ese es el camino que viene desarrollando La Marka, empresa peruana liderada por Christian Colán, más conocido como Juanito, quien explica que durante el último año la compañía experimentó una etapa de crecimiento vinculada a proyectos de mayor alcance y nuevos clientes dentro de la industria del entretenimiento. “Hemos podido trabajar en proyectos cada vez más grandes y eso nos permitió fortalecer el equipo y ampliar nuestras líneas de negocio”, comenta.

Uno de los hitos recientes de la agencia fue participar en la organización de la FMS (Freestyle Master Series), una franquicia internacional de batallas de rap que reúne a artistas y audiencias de distintos países. La Marka, que originalmente se especializaba en activaciones BTL, lanzamientos y logística publicitaria, decidió aprovechar esa experiencia para abrir una nueva unidad enfocada exclusivamente en shows y eventos dirigidos al consumidor final.

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Space: la nueva apuesta hacia el entretenimiento masivo

La nueva línea se desarrollará bajo el nombre de “Space Producciones”, una unidad que buscará producir conciertos, festivales y experiencias musicales enfocadas en géneros como rap, reggae, funk y freestyle. Según Christian, el objetivo es trasladar los estándares operativos y de producción que aplicaban en eventos corporativos hacia espacios más accesibles para el público general. “Queremos llevar estándares de calidad corporativos a eventos para artistas nacionales y comunidades jóvenes”, explica.

La empresa proyecta iniciar eventos propios en ciudades como Arequipa, Cusco, Huancayo y Trujillo, además de fortalecer relaciones internacionales ya iniciadas mediante coproducciones en México y colaboraciones con equipos españoles. Christian señala que el mercado mexicano representa actualmente uno de los principales focos de expansión para la marca. “La búsqueda es abrir una filial en México y replicar el modelo de trabajo que desarrollamos en Perú”, sostiene.

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Internacionalización y fortalecimiento del equipo

Parte del crecimiento de La Marka también estuvo relacionado con la profesionalización interna. Durante el último año, la empresa incorporó especialistas en modelado 3D, arquitectura efímera y diseño de estructuras, permitiendo desarrollar propuestas de manera interna sin depender completamente de terceros. “Ahora tenemos un equipo in house a nivel de diseño y modelado 3D”, comenta Christian.

Además, la compañía fortaleció su área comercial para ampliar su cartera de clientes y mercados. Esta estructura permitió que la agencia participara en producciones fuera del país, especialmente en México. Para Christian, uno de los mayores desafíos será mantener la calidad operativa mientras la empresa incrementa la cantidad de proyectos. Actualmente, La Marka proyecta más de 16 shows y conciertos para los próximos meses, consolidando así su transición desde el BTL hacia una operación enfocada en entretenimiento y experiencias culturales dirigidas al público joven.