Eyvi Ágreda: Carlos Hualpa habla tras muerte de su víctima

Carlos Hualpa Vacas, el confeso agresor de Eyvi Ágreda, fue trasladado al penal de Cochamarca en Cerro de Pasco. El sujeto cumplirá allí lo que resta de los nueve meses de prisión preventiva que le impuso la 2° Fiscalía Provincial Penal de Miraflores.



Hualpa Vacas fue quien roció combustible y prendió fuego a la joven de 22 años dentro de un bus de transporte público en el distrito de Miraflores. Eyvi falleció el primero de junio, tras 38 de agonía debido a una infección generalizada.

El sujeto dijo que sabe de la muerte de la joven y señaló que reza para que lo puedan perdonar. “A veces yo siento que se me subió todo a la cabeza. En el INPE no me quieren, afuera no me quieren, en ningún penal me quieren. Yo todos los días oro por lo que he hecho. Oro para pedir perdón”, dijo al programa dominical Panorama.

Hualpa Vacas reiteró que “solo buscaba desfigurarla” y reveló que algunos sentimientos como la ira, la impotencia y el odio se apoderaron de él. “Yo la apoyé bastante, cuando me llamaba le prestaba [dinero]. Estaba enamorado y era atento con ella”, señaló para intentar justificar la brutal agresión que planificó con varias semanas de anticipación.

Respecto a la condena que debería recibir, dijo que esperaba que “sea lo que Dios quiera” y que pagará su culpa. “No soy machista porque creo en las mujeres”, enfatizó.

Carlos Hualpa fue increpado por la reportera del dominical Vicky Zamora, quien resaltó la impotencia que sentía al estar al costado del sujeto. “¿Sabes que es muy difícil mantener la calma y contener la lengua hacia ti, que eres sumamente repudiado en todo el país?”.

Hualpa fue trasladado a Cerro de Pasco y entre los otros reclusos también se encontraba César Augusto Alva Mendoza, el confeso asesino de la niña Jimena de 11 años, a quien violó, asfixió y quemó su cuerpo en San Juan de Lurigancho.



Lee también...