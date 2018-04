Av. Aramburú: las claves del fallo que impide ampliación de carriles

El Cuarto Juzgado Constitucional de Lima resolvió declarar infundado el recurso de oposición que presentó la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) ante la medida cautelar que le impide ampliar a tres carriles la avenida Aramburú, en San Isidro. Hacemos un recuento de los argumentos del juzgado y la defensa que esgrime la MML, que ya anunció que apelará la resolución.

1 ¿Antes de adjudicar o iniciar la obra, la entidad a cargo debió sacar el certificado ambiental?

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) aprobó el certificado ambiental del proyecto de la MML en la Av. Aramburú el 16 de febrero del 2018, un mes y medio después de que se adjudicara la obra al consorcio Vial Magdalena.

Para el Cuarto Juzgado Constitucional de Lima, respaldado en la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, la certificación debió obtenerse antes de dar la buena pro.

La comuna capitalina asegura que tenía, según la Ley de Contrataciones del Estado, 30 días para obtener todos los permisos después de adjudicar la obra.

2 ¿Lima debió “coordinar” con San Isidro el proyecto?

Basado en las ordenanzas 1621 (2012) y 1852 (2014), de la MML, el juez Juan Macedo asegura que Lima debió “coordinar” con la Municipalidad de San Isidro este proyecto vial en Aramburú. El procurador público de la comuna capitalina, Ricardo Rodríguez, señaló que “coordinar no es pedir permiso”, porque las vías metropolitanas son jurisdicción y competencia de su entidad.

3 ¿Puede otorgarse por tramos la certificación de una obra vial?

El certificado ambiental del MTC da luz verde a la obra en Aramburú, en su tramo Av. Paseo de la República-Av. Guardia Civil.

Para el juez Macedo, hay aquí una “abierta contradicción” con el pronunciamiento del Servicio Nacional de Certificación de Impacto Ambiental (Senace), del Ministerio del Ambiente, que consideró en febrero del 2017 que la certificación se entrega de forma integral, no de manera parcial ni fraccionada.

La comuna de Lima asegura, sin embargo, que el D.S. 004-2017, del MTC, reglamentó con posterioridad al pronunciamiento del Senace que este ministerio otorgue la certificación en proyectos viales y que es posible hacerlo de forma fraccionada o parcial.

4 ¿El certificado del MTC garantiza la no afectación del medio ambiente?

Según el juez Macedo, el certificado del MTC reconoce que la obra “producirá un mayor tráfico” y el “traslado de medio centenar de especies arbóreas fuera de su hábitat”. La MML indicó que no habrá tala, más bien que 48 árboles –de un total de 240– se reubicarán en la misma berma de Aramburú y que la mayor congestión se dará solo mientras dure la ejecución de la obra.



La oposición de la comuna de San Isidro

La Municipalidad de Lima no debió adjudicar la obra sin tener el certificado ambiental, ya que eso podría traer sobrecostos por mitigación de daños ambientales no previstos, expresó la gerenta de Sostenibilidad de San Isidro, Pamela Peña.

Opinó también que el certificado del MTC no garantiza el cuidado del ambiente porque es un estudio básico, que no considera el impacto en las áreas verdes, en el canal de riego y otros espacios.

“En vez de la declaración de impacto ambiental, debió elaborarse un estudio de impacto ambiental detallado”, dijo Peña.

El alcalde de San Isidro, Manuel Velarde, pidió ayer que el nuevo titular del MTC, Edmer Trujillo, revalúe la certificación emitida por su antecesor en el cargo, Bruno Giuffra.