Juan Pariona (65), el docente denunciado por hostigamiento sexual, fue separado del Instituto Tecnológico María Araoz Pinto. El Ministerio de Educación (Minedu) informó a El Comercio que “se ha dispuesto la medida preventiva con el objetivo de prevenir afectaciones mayores”.



La acción se da en el marco del artículo 179 del Reglamento de la Ley de Institutos y Escuelas de Educación Superior y de la Carrera Pública de sus Docentes.

El Minedu calificó el hostigamiento sexual como una falta muy grave y reiteró que, una vez concluido el procedimiento administrativo disciplinario y si se determina la responsabilidad de Juan Pariona, se le destituirá de su cargo.

Asimismo, se ha coordinado con el Ministerio de la Mujer para que acompañe a la alumna afectada tanto en el ámbito legal como en el psicológico. También, se ha presentado la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público para que se realice la investigación pertinente.

“El Minedu rechaza cualquier tipo de violencia, discriminación contra la mujer y se solidariza con las personas afectadas por este hecho”, informó.



-Los antecedentes-

La joven de 18 años denunció que el docente le mandaba mensajes de texto y la amenazaba con desaprobarla si no cumplía con lo que él le indicaba.



"Me propone encontrarnos en el mercado Faucett y que si no iba a esa cita, él me iba a jalar. Era la única forma de aprobar", señaló en diálogo con Amércia Noticias.

El sujeto fue capturado el pasado 27 de julio, pero a los pocos días quedó liberado y según narró la agraviada, volvió a enviarle mensajes indicándole que no vuelva a denunciarlo.

