La Victoria: barra de Alianza Lima reconoce ‘asalto tsunami’

La urbanización Santa Catalina, en La Victoria, fue escenario la semana pasada de un atípico robo que fue conocido como 'asalto tsunami', un rápido ataque que propagó el terror en las calles



Según informe del programa de TV Punto Final, los autores de este hecho fueron barristas de Alianza Lima. En especial un grupo llamado 'Ataque Sur', una facción de la conocida barra 'Comando Sur'.

Es así como lo entiende la Policía Nacional que, tras conocerse este hecho, negó que se trate de una nueva modalidad de robo. Para el gral. PNP Gastón Rodriguez, jefe de la región Lima, señala que el ataque fue un hecho aislado por pelea de barras.

“No es una manera de robar porque no hemos ido a robar. Yo me imagino que así no se roba”, dice Rafael Arias Baldovino, un reconocido líder de la barra de Alianza Lima, en el informe periodístico.

Indicó que el ataque se dirigió a barristas de Universitario de Deportes, que días atrás intervinieron en una reunión aliancista en San Borja, causando destrozos. Y es que, tal como se muestra en los videos, el robo a 30 personas, diez autos, seis motocicletas, y las agresiones estuvieron dirigidas, tal es así que una pareja de enamorados no fue tocada por el grupo de barristas que se movilizó en motos.