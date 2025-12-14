Renzo Giner Vásquez
Renzo Giner Vásquez

Escucha la noticia

00:0000:00
Pendientes extremas: las calles más inclinadas de Lima y la incómoda realidad que reflejan
Resumen de la noticia por IA
Pendientes extremas: las calles más inclinadas de Lima y la incómoda realidad que reflejan

Pendientes extremas: las calles más inclinadas de Lima y la incómoda realidad que reflejan

Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
estrella

Accede a esta función exclusiva

Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.

Si hay una palabra que define bastante bien a la ciudad de Lima, especialmente en el plano urbanístico, es el caos. Durante décadas, la metrópolis peruana ha crecido de forma vertiginosa, casi siempre respondiendo a necesidades sociales, por lo que no debe sorprendernos que al verla desde el cielo deje la impresión de ser una gran masa compuesta por parches que parecen narrar su larga historia.

TAGS

Contenido Sugerido

Contenido GEC