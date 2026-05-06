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El costo de la tierra

“¿Qué pasaría si el incremento de edificabilidad estuviera atado a la compra de derechos de construcción?”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    En un evento reciente organizado por la Cámara Peruana de la Construcción (Capeco), Julio Velarde, presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), advirtió que el principal obstáculo para producir viviendas asequibles es el alto costo de la tierra. Asimismo, calificó como vergonzoso que, con el PBI per cápita actual, existan miles de familias sin acceso a servicios de agua y desagüe, y que la falta de planificación urbana ha propiciado un crecimiento desordenado de las ciudades, encareciendo la provisión de servicios básicos.

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