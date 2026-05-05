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La nueva ventaja competitiva

“El desarrollo inmobiliario no debería limitarse a construir propiedades, sino a “acoger al ser humano” y generar impacto positivo en la ciudad".

    Cecilia Caamaño
    Por

    Empresaria inmobiliaria y fundadora de CC17

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    ¿Cuáles son las novedades en la Ley de Vivienda de Interés Social? (Foto: Andina)
    ¿Cuáles son las novedades en la Ley de Vivienda de Interés Social? (Foto: Andina)

    Durante décadas, el desarrollo inmobiliario en el Perú compitió en una ecuación conocida: ubicación, precio y metraje. Sin embargo, esa fórmula ya no es suficiente. El consumidor ha evolucionado, y con él, sus expectativas. Hoy no solo busca un lugar donde vivir, sino un espacio que lo entienda, lo acompañe y potencie su bienestar.

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