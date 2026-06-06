El Comercio
·
opinion
·
voz universitaria

/ OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.

Añadir El Comercio como fuente preferida en

La ciudad que se encoge

“Una vivienda no es solo un lugar donde uno duerme. Es donde se trabaja, se descansa y se construye vida”.

    Adrián Campos Velit
    Por

    Estudiante de Arquitectura en la UPC

    Escuchar
    00:0000:00
    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    (Ilustración: Giovanni Tazza).
    (Ilustración: Giovanni Tazza).

    ¿En qué momento empezamos a aceptar que vivir con menos era normal?

    Conforme a los criterios de

    Trust Project
    Tipo de trabajo:

    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.