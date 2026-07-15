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Agenda urbana nacional

“Para atender la demanda de vivienda, necesitamos familias económica y financieramente incluidas, ciudades urbanísticamente preparadas y gobiernos locales fortalecidos”.

    Aldo Facho Dede
    Por

    Arquitecto y urbanista. Cofundador de la Red Latinoamericana de Urbanistas

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    El auge de viviendas sostenibles marca la agenda del Perú, desde Lima hasta la selva. ¿Puede el mercado cubrir la demanda? (Foto: Andina)
    El auge de viviendas sostenibles marca la agenda del Perú, desde Lima hasta la selva. ¿Puede el mercado cubrir la demanda? (Foto: Andina)

    Durante los últimos meses de campaña, los candidatos concentraron sus promesas en temas relevantes, tales como la economía, la seguridad y la corrupción, pero poco se habló sobre la situación de las ciudades. Con una población mayoritariamente urbana, intervenir en ellas es impactar de forma directa en la vida de millones de peruanos. Sin embargo, cualquier política pública tendrá un alcance limitado mientras no se enfrenten dos problemas estructurales: la informalidad y la limitada capacidad del Estado para gobernar el territorio.

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