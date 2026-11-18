Un grupo de estudiantes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) tomó las instalaciones de la casa de estudios ubicada en el distrito de San Miguel esta mañana. La acción de protesta provocó la interrupción del ingreso al campus universitario mientras los manifestantes permanecen al interior del recinto.

La senadora Mirtha Vásquez (Ahora Nación) reportó el hecho a través de una publicación en la red social X, donde señaló que la medida respondió al rechazo por el alza de pensiones y la apertura de procesos disciplinarios contra alumnos que participaron en protestas. “Ante la presencia policial en los exteriores, exigimos garantías para la integridad de los alumnos e invocamos al diálogo urgente entre las partes”, indicó la congresista.

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Se reporta una nueva toma de la PUCP en rechazo al alza de pensiones y a los procesos disciplinarios contra estudiantes. Ante la presencia policial en los exteriores, exigimos garantías para la integridad de los alumnos e invocamos al diálogo urgente entre las partes. https://t.co/oT9Msn7MHI — Mirtha Vásquez (@MirtyVas) November 18, 2026

Hasta el momento, no se han registrado incidentes por la medida de fuerza aplicada por gremios estudiantiles de la universidad. Autoridades de la PUCP tampoco se han pronunciado todavía sobre la reciente toma del campus.

Protestas estudiantiles en la PUCP

La manifestación de gran magnitud registrada en la PUCP en los últimos meses ocurrió el 21 de mayo, cuando los alumnos ocuparon las oficinas del rectorado en el edificio Dintilhac durante varios días de protesta. Aquella movilización se desencadenó tras la aprobación de una reforma en el sistema de escalas de pago para los ingresantes a partir del ciclo 2027-1, la cual fijó una pensión mínima mensual de S/ 2.692 y eliminó las escalas socioeconómicas más bajas.

El descontento en la comunidad universitaria se reactivó en protestas registradas desde agosto de este año, cuando se notificó la apertura de procedimientos sancionadores contra los alumnos que encabezaron las movilizaciones pasadas. La Secretaría Técnica de Procedimientos Disciplinarios inició investigaciones contra nueve estudiantes por presuntas infracciones al Reglamento Unificado, una medida que la Federación de Estudiantes de la PUCP rechazó por considerarla contraria a los compromisos de mantener un enfoque no punitivo frente a la protesta.