El rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Julio del Valle Ballón, afirmó que “falta muy poco” para alcanzar un acuerdo definitivo con los representantes estudiantiles tras las reuniones sostenidas luego de las protestas. La autoridad universitaria sostuvo que las conversaciones nocturnas permitieron encontrar compromisos mutuos entre ambas partes.

“Ayer hemos estado reunidos hasta altas horas de la noche, hemos encontrado puntos de compromisos mutuos que solamente faltaba rubricar”, dijo este jueves a RPP.

“Yo creo que falta muy poco. Lo que falta creo es esa voluntad de poder otra vez recuperar los espacios de diálogo formales y encontrar juntos, en espacios de diálogo compartidos y cuidados, las preguntas que se tienen para dar las respuestas que se puedan y aclarar aquello que necesita ser aclarado”, agregó el docente y rector sobre la posibilidad de lograr acuerdos con los estudiantes de las protestas.

Del Valle descartó de manera categórica que exista un incremento fijado del 3.5% en el valor del crédito educativo para el próximo año académico. Explicó que la comisión presupuestal presentará su informe oficial ante el Consejo Universitario el 10 de diciembre, fecha en la que se evaluará cualquier ajuste en función de la inflación de referencia.

El titular de la casa de estudios enfatizó que la revisión del sistema de pensiones no busca encarecer la enseñanza ni convertir a la institución en un recinto elitista. Recordó además que más del 40% del alumnado recibe apoyo económico o subvenciones institucionales para garantizar la continuidad de sus estudios superiores.

“Si estaban pensando que va a aumentar el valor del crédito en 3.5%, no va a aumentar el valor del crédito para el próximo año. Estamos también diciendo de manera muy clara que el sistema de pensiones que se aprobó en Consejo Universitario y que hay una comisión que lo está revisando va a continuar evaluándolo, porque lo que nos importa en verdad es cuándo esto pueda ser vigente porque la comunidad también lo aprueba”, explicó.

En relación con las sanciones contra manifestantes, el rector aclaró que existen procedimientos disciplinarios abiertos contra nueve estudiantes identificados por presuntas agresiones físicas y daños a la infraestructura durante la toma del rectorado de mayo pasado. Puntualizó que dichos expedientes permanecen a cargo de órganos autónomos e indicó que la universidad impulsa un enfoque de justicia restaurativa para ponderar eventuales atenuantes.

“La universidad respeta el derecho a la protesta, eso no se discute. El punto en discusión es cuando el derecho a la protesta transgrede algunos límites (...) lo que no podemos entender y lo que no podríamos aceptar como institución es que se agreda a personas y tampoco podríamos aceptar que se dañe infraestructura”, resaltó este jueves.

La autoridad académica remarcó que la institución respeta el derecho a la protesta, aunque precisó que las movilizaciones no deben traspasar los límites de la convivencia ni vulnerar la seguridad comunitaria. Manifestó su confianza en que en las próximas horas se retomen plenamente los canales formales de comunicación con los dirigentes gremiales.

Protestas en puerta de la PUCP

El pronunciamiento del rector se produjo luego de que un grupo de estudiantes tomara los accesos principales del campus universitario de la PUCP en San Miguel la mañana del 18 de noviembre a las 6:30 a.m. La medida de fuerza generó la interrupción del tránsito peatonal y vehicular en las puertas del recinto, donde se desplegaron contingentes de la Policía Nacional del Perú para resguardar la vía pública.

Durante la jornada se registraron momentos de tensión y enfrentamientos con los efectivos policiales en los exteriores de la sede ubicada en la Av. Universitaria. Los manifestantes acamparon en los accesos para exigir la paralización de la reforma tarifaria y el retiro definitivo de los procesos disciplinarios iniciados contra los alumnos.