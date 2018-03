El Metropolitano a Lima norte sin avances

La estación Naranjal, ubicada en Independencia, se encuentra al límite de su capacidad durante las horas punta debido a que no estaba planeado que fuera el principal terminal de llegada y salida en Lima norte.

Ingresar entre las 6 y 8 a.m. a la estación Naranjal del Metropolitano, en Independencia, es una tarea casi imposible. Las interminables colas de usuarios serpentean el edificio y colman los pasillos. En horas punta, los pasajeros se empujan para subir a los buses e iniciar el viaje hacia sus trabajos y centros de estudio.

La estación Naranjal recibe a diario a miles de pasajeros debido a que es el principal embarque de ingreso y salida en Lima norte de este sistema de transporte público. Esta saturación que se vive en este lugar no estaba planificada. El proyecto original del Metropolitano indicaba que la ruta troncal norte debía culminar en la avenida Chimpu Ocllo, en Carabayllo. En ese trayecto debería haber al menos 17 estaciones más. Sin embargo, hasta ahora la construcción de este tramo no se ha culminado. Por ello, el Metropolitano aún está en etapa de pre operación.

Desde que se inauguró el Metropolitano en el 2010, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) dio diferentes fechas para culminar estas obras. El último plazo se anunció en octubre del año pasado. Esa vez, Víctor Salgado, gerente de Obras y Supervisión de Infraestructura Vial de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (Emape), entidad de la MML, aseguró que para fines de este año se completaría la vía troncal.

Sin embargo, la MML informó esta semana a El Comercio que hasta la fecha no se ha convocado el proceso de licitación para ejecutar los trabajos debido a que se espera la aprobación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) del expediente técnico para recibir la partida presupuestal del proyecto.

Según explicó el regidor oficialista de la comuna de Lima Wilder Ruiz, presidente de la Comisión de Economía del concejo, el proceso de licitación de la obra tardaría entre dos y tres meses, una vez que sea convocado. “Luego de ello, pasarán otros diez meses mientras se ejecuta la obra”, indicó.

Es decir, como mínimo deberán pasar unos 12 meses para completar el tramo troncal norte, a partir de que se lance la convocatoria, cuya fecha aún no ha sido definida por la MML.

El MTC explicó a este Diario que inicialmente la construcción de la troncal norte del Metropolitano, valorizada en más de S/391 millones, era una de las obras viales priorizadas para los Juegos Panamericanos Lima 2019. Sin embargo, esta ya no será ejecutada dentro del listado de proyectos financiados por el gobierno central para el evento deportivo. Al cierre de esta edición, el MTC no informó cuándo entregaría recursos a la comuna para ejecutar la obra.

—Servicio saturado—

Además de los reclamos por la ruta incompleta, existen quejas por las demoras de los buses alimentadores que, a falta de una vía exclusiva, tienen que circular por las avenidas junto a otros buses, taxis y autos particulares.

Para Lino de la Barrera, ex asesor del MTC, la Municipalidad de Lima brinda un servicio deficiente a los pasajeros del Metropolitano, quienes tienen que viajar aplastados debido a que las unidades no se dan abasto para la cantidad de personas que requieren trasladarse.

Al día se realizan unos 700 mil viajes en este sistema de buses. Las estaciones finales en el norte y sur son las que más público soportan. “El transporte es dinámico. La demanda de hoy no va a ser la de mañana. Pero Naranjal no estuvo proyectada para ser una estación final. Se satura porque no tiene la infraestructura adecuada”, precisó De la Barrera.

El urbanista Angus Laurie explicó que el Metropolitano es un servicio que ya superó su capacidad. “Funcionó bien hasta un punto, pero, por su extensión, Lima norte necesitaría un servicio subterráneo o un tren”, dijo.

—Arbitrajes—

Debido al trayecto inconcluso y al incumplimiento de retirar las rutas que compiten con el Metropolitano, Perú Masivo S.A., uno de los cuatro concesionarios del servicio, ganó un arbitraje a la MML por S/54 millones.

“La MML ha incumplido el contrato con las concesionarias al no retirar las rutas que compiten con el sistema vial. Esto dio pie a que las concesionarias interpusieran otras acciones arbitrales porque no tienen una rentabilidad adecuada”, precisó De la Barrera.

Los cuatro operadores del sistema también denunciaron en 2017 que tienen pérdidas en sus ingresos de hasta US$210 millones.