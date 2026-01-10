Horóscopo de hoy, sábado 10 de enero: Descubre aquí las predicciones para tu signo

Horóscopo de HOY, sábado 10 de enero del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: un negocio le sorprenderá por su capacidad de generar ganancias y beneficios. Amor: la mala comunicación creará problemas en la pareja pero mejorará si decide dialogar.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: tendrá que decidirse por un nuevo rumbo y las cosas comenzarán a mejorar. Amor: decisiones postergadas podrían perjudicar a la pareja, pero llegará la hora de actuar.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: se relacionará con gente que le da acceso a un círculo que quiere conocer. Amor: la intromisión de ciertos familiares será impertinente y podría perder la paciencia.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: momento para dejar salir lo viejo y adquirir o dejar entrar las cosas nuevas. Amor: actitudes indiferentes en la pareja tendrán una razón difícil de comprender.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: su liderazgo hará que los negocios fluyan y den beneficios inesperados; lo celebrará. Amor: cierta persona hará lo imposible por estar en su camino y pronto la notará.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: una restricción económica dará la pauta de que algo no marcha bien. Amor: la relación necesitará más vida social y la hallará en un lugar soñado e inolvidable.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: ciertas rutinas comenzarán a molestar pero algo estará bien. Amor: las vivencias agradables aumentarán su encanto en una nueva relación.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: surgirán los eventos que permitirán el inicio de un camino propio. Amor: disipará los roces inducidos por gente entrometida y habrá un dulce encuentro.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: unas trabas le alejarán del camino del éxito, pero las superará. Amor: cierta observación de su pareja no le gustará pero algo de razón tendrá.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: tendrá el carácter para resolver las situaciones que se complican. Amor: cierta frialdad podría lastimar el alma sensible de su pareja; ponga atención.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: las medidas aplicadas mostrarán indicios de éxito y prosperidad. Amor: se fortalecerán los lazos y la armonía crecerá en la pareja. Surgirá nuevo comienzo.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: un desacuerdo impedirá que un proyecto avance, pero le ayudarán nuevos colegas. Amor: se disiparán la discordia y la tirantez en la pareja y habrá una cita romántica.

__________________________________________________________________

SI CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: CONSERVADORA PERO SUS COMENTARIOS SENSIBLES SIEMPRE SON MUY BIENVENIDOS.