Miraflores: pasajera fue grabada golpeando a conductor de Uber

Un conductor de taxi por aplicación de la empresa Uber fue golpeado por una pasajera en la cuadra tres de la calle Francisco de Paula Camino, en el distrito de Miraflores. Las imágenes de lo ocurrido fueron difundidas en Facebook.



De acuerdo a lo que se escucha en el video de 3:30 minutos de duración, grabado por el conductor, la discusión se habría iniciado luego de que este no aceptara llevar a la joven a su destino. “Lamentablemente Uber no me muestra el destino”, intenta justificar el chofer para luego pedir a la usuaria bajar de su vehículo.

“Mi nombre es Franklin y si gusta me reporta. Mi placa es BDU-015”, dice ante los reclamos de la joven. Dicha placa está a nombre de Franklin David Mendoza Castillo, según la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp).



Conforme avanza el video la joven aumenta su irritación ante la negativa del conductor de llevarla. “Por eso eres taxista y así te vas a morir”, se escucha decirle para luego golpearlo varias veces con las manos. “Yo te voy a enseñar quién soy”, finaliza antes de bajar de la unidad.

El video fue inicialmente difundido por un usuario con el nombre de Krif Zemd, quien asegura que el conductor asentó la ocurrencia en la comisaría de Miraflores.

El Comercio intentó comunicarse con la empresa Uber, pero hasta el momento no obtenemos respuesta.