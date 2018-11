MUCEN participa en el Art Lima Gallery Weekend

El MUCEN (Museo Central) se une al Art Lima Gallery Weekend con la exposición de obras ganadoras y finalistas del X Concurso Nacional de Pintura del Banco Central de Reserva del Perú, que estará abierta desde este viernes 16 de noviembre.

El circuito de galerías y museos unirá a cuatro distritos de Lima y 44 participantes, más de 40 exposiciones abiertas al público con visitas guiadas durante el fin de semana del 16 al 18 de noviembre.

Con el objetivo de acercar al público a esta muestra, la artista plástica ganadora del Primer Premio del certamen, Alice Wagner, ofrecerá un conversatorio #DialogArte en torno al proceso creativo de la obra en técnica mixta "Sin título", donde podremos conocer más sobre el proceso creativo de la artista para la elaboración de la pieza. Este conversatorio tendrá lugar el sábado 17 de noviembre a las 4:00 p.m. en la Sala de Exposiciones Temporales del MUCEN.

Además, con motivo del Art Lima Gallery Weekend, el domingo 18 de noviembre el MUCEN abrirá sus puertas en horario especial, desde las 11:00 a.m. hasta las 4:00 p.m.

DATOS:

​Horario: de martes a sábado de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y miércoles de 9:00 a.m. a 7:00 p.m.

Dirección: esquina del Jirón Ucayali con el Jr. Lampa, (Jr. Lampa 474), Lima.

Horario especial: domingo 18 de noviembre de 11:00 a.m. a 4:00 p.m.