"Aladdín": el origen del personaje que vuelve al cine y sus mejores versiones

Es un sondeo infalible de nuestras ansias íntimas. Se trata de una prueba reveladora de la codicia, la estupidez y la nobleza propiciada por una lámpara, un genio y tres deseos. Otros elementos mágicos que han convertido "Aladdín" en un clásico: un relato de amor en apariencia imposible, un personaje secundario adorable como el monito Abu, diferencias de clase social con las que uno se identifica o una alfombra voladora que potencia la épica y el romanticismo, además de paisajes exóticos y paradisíacos del Medio Oriente. Incluso no molesta que los villanos sean de caricatura.

De lejos, la versión más popular de este relato es la fantasía animada de Disney de 1992. Su canción principal, "A Whole New World", también ha sobrevivido al filtro del tiempo. Las voces superlativas de Regina Belle y Peabo Bryson –que hoy son unos artistas desconocidos para los 'millennials' y 'centennials'– sublimaron el tema.

Ahora, para facilitar la conexión con las nuevas audiencias, Zayn Malik, el ex One Direction, asume el reto de entonar esas canciones.

En cambio, ha pasado al olvido el Genio de la Lámpara interpretado por John Leguizamo en la miniserie "Las mil y una noches" (2001). Otras propuestas con el mismo título sí son citadas por los libros. Ahí está la versión en la pantalla grande de 1945 dirigida por Alfred E. Green.

El Genio es una figura esencial de esta historia, por supuesto. Su irreverencia lo distingue. En el "Aladdín" del 2019, Will Smith encarna a este ser fabuloso. Su Genio habla como si estuviera a la vuelta de la esquina y se hubiera criado con el lenguaje de la calle de los tiempos actuales. Algunas de sus palabras en la cinta son las siguientes: "¿Realmente no sabes quién soy? Genio, deseos, lámpara... ¿Nada de eso te suena?". Le sobran cancha, ironía y carisma.

Pese a ese semblante jovial, Smith ha declarado que le "aterrorizaba" el desafío de ser el Genio. Y ese temor se debió, en gran parte, a que quien le dio la voz al personaje en el filme de 1992 fue el fallecido Robin Williams. Smith precisó en una rueda promocional: "Robin no dejó demasiado espacio para mejorar el papel. Pero al ser ahora un relato con acciones reales, sabía que tenía un poco de margen para crear mi propia versión. Durante el proceso, descubrí que ‘Aladdín’ revolucionó todo lo que podías hacer en la animación".

Acompañan a Will Smith sus colegas Naomi Scott (como la princesa Jasmine) y Mena Massoud (en la piel del pobre Aladdín). Este último es egipcio y tiene 27 años, y con él El Comercio tuvo un contacto telefónico. Se le comentó que no es frecuente que alguien de su país estelarice una película de Disney. Massoud comentó: "Sí. Para mí, ese fue uno de los aspectos más importantes de la película. Me siento bastante orgulloso de lo que hicimos. Como mencionas, soy de Egipto, viví en Canadá, tengo raíces de la India, el Reino Unido, mi madre es de Holanda… Así que es importante que gente de diferentes partes del mundo, incluyendo Latinoamérica, pueda ver la película y sentirse identificada, el verse reflejada en los personajes. Por fin tenemos a actores que representan las diversas culturas del mundo. Es de lo que me siento más orgulloso".

—Procedencia incierta—

No se conoce cuál es el origen exacto de "Aladdín". Se sabe que es una de las tantas historias de "Las mil y una noches", de las que Mario Vargas Llosa es un fan confeso. Se suele creer que estas han dado forma a un libro árabe traducido a las lenguas occidentales (cuidado con Wikipedia). El escritor peruano ha precisado más de una vez que esto no es cierto. En su columna para el diario "El País", Vargas Llosa pormenorizó: "Sus orígenes son remotos, intrincados y misteriosos. Se trata de una multitud de historias, orales y escritas, de origen principalmente persa, indio y árabe, pero también de otras culturas menos extendidas, algunas antiquísimas, procedentes las más viejas de los siglos IX y X, aunque sobre todo del siglo XIII, que, a partir del siglo XVIII, fueron recopiladas y vertidas al francés, al inglés y al alemán por arabistas europeos. El primer traductor europeo de ‘Las mil noches y una noche’ fue el francés Antoine Galland (1646-1715)".

A Vargas Llosa le fascina una cualidad de "Las mil y una noches": el sentido de la ficción en nuestras vidas. Para ejemplificar esa razón de ser, el premio Nobel de Literatura se refiere a Sherezada, uno de los personajes centrales de la obra mítica, quien se salva de morir de su verdugo gracias a su capacidad para contar historias, con la que mantiene al cruel monarca cautivado por casi tres años, hasta que le perdona la vida.