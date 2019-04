"Avengers: Endgame": ¿qué pasó con Tony Stark / Iron Man?

¿Qué pasó con Tony Stark / Iron Man en Avengers 4 Endgame? | CUIDADO, ALERTA DE SPOILERS. Mucho se estuvo especulando sobre el futuro de Tony Stark (Robert Downey Jr.) en Marvel Studios, por lo que el punto de quiebre para saber si seguía o no en el MCU debía ser "Avengers: Endgame". Bueno, la película ya se estrenó y ya sabemos lo que pasó con nuestro protagonista, con el que lo empezó todo.

Demás está decirte que si todavía no has visto "Avengers: Endgame" y no quieres llenarte de spoilers sobre la película u otros personajes que participan en la misma, no sigas leyendo hasta que tus ojos puedan apreciar el final de la 'Saga del Infinito'.

Por tanto, si llegaste hasta aquí, es porque no te importan los spoilers o porque ya viste la película, así que aquí va.

EL VIAJE DE TONY STARK

Las imágenes que nos mostraron en los tráileres de "Avengers: Endgame" fueron verdaderas y es que el mismo Tony Stark se encuentra en el espacio, al borde de la muerte puesto que se acababa el oxígeno en la nave espacial que lo transportaba junto a Nebula; sin embargo, cuando estaba a punto de morir, llegó Captain Marvel y lo salvó, regresándolo al planeta Tierra.

El reencuentro esperado se da aquí, ya que Tony, el 'Cap' y los demás 'Vengadores' vuelven a verse, aunque esto no es de la mejor manera. Stark les recrimina que no le hayan hecho caso cuando lo que él siempre trató fue prevenir esto, por lo que se separa de todos y pasan cinco años.

Tony y Pepper se casan y tienen una pequeña hija, Morgan, quien le da esa pequeña motivación para desarrollar un mecanismo de viajar en el tiempo a través del Reino Cuántico, tras una conversación con los Avengers que lo visitaron.

Tony vuelve al cuartel de los 'Vengadores', se reencuentra con el 'Cap', se piden disculpas e inicia el plan para traer las gemas del pasado. De hecho, viaja a otra dimensión en la que se encuentra con su padre y sucede un momento muy tierno.

Tony crea un guantelete capaz de guardar todo el poder de las gemas y se lo da a Hulk; sin embargo, en su propia armadura, Stark ya había puesto un 'atractor de gemas' y ya te contaré por qué más adelante.

Thanos llega, destruye la base de los 'Vengadores' e inicia la batalla final cuando regresan todos los Avengers fallecidos en "Infinity War". Tony se reencuentra con Spider-Man y cuando todo parece perdido luego que el 'Titan loco' obtiene el guantelete, Tony Stark mira al Doctor Strange, quien le recuerda que solo en un futuro gana. a lo que el mismo Tony, con su armadura destruida por partes, se acerca para enfrentar a Thanos en un duelo 1 a 1.

El clímax de la batalla llega a tal punto que Thanos manda a volar a Tony y este se queda con el guantelete mientras chasquea los dedos pero no pasa nada, ya que Tony había usado el 'atractor de gemas' y coloca las cinco gemas en su brazo y chasquea los dedos, borrando al ejército de Thanos y también al mismo titán.

Todo aparentaba estar bien, los 'Vengadores' habían ganado, pero se olvidaron de lo peor. La energía que emiten las seis gemas no la pueden aguantar personas normales y esto deja con quemaduras muy graves en todo el lado derecho del cuerpo de Tony.

Parece que le ha llegado la hora, entonces aparecen Rhodey, Pepper y el buen Peter Parker, para despedirse con palabras muy tristes. "Ya puedes descansar, Tony", le dice lPots mientras la vida de nuestro querido Iron Man se desvanecía entre las lágrimas de todos sus seres queridos.

Un triste funeral hogareño y privado se hace en la casa de Tony mientras se ve un mensaje que deja grabado en el casco de Iron Man 'en caso fallezca' y con palabras muy emotivas, se despide de las personas que más añoraba y de su pequeña hija con un 'te quiero 3000'.

Es así como nuestro querido Tony Stark nos deja tras más de 10 años de ser un personaje activo en el Universo Cinematográfico de Marvel. Ahora sí, por fin, Iron Man podrá descansar en paz.