Bob Dylan por Martin Scorsese: el Nobel que solo quería cantar

En 1975, Bob Dylan era una suerte de extraño fantasma. Nueve años antes, un misterioso accidente en moto lo había alejado de los reflectores. Se volvió un músico reclusivo, que no tocaba en vivo salvo puntuales excepciones, y que se dedicaba a componer la música que quería, al margen de los elogios o las críticas que le llovían.

Fue en ese mismo año 75 que, de a pocos, Dylan comenzó a querer recuperar su lugar central en la escena musical. Para empezar, con la publicación de un disco extraordinario como el “Blood on the Tracks”, álbum que representó una reinvención a toda regla y que, oído en retrospectiva, se consolida entre los dos o tres mejores trabajos de su discografía. Pero también con la gira The Rolling Thunder Revue, serie de 57 shows que empezó en octubre de 1975 y se extendió hasta marzo del año siguiente. Un tour raro, que marcaba el reencuentro entre el hoy Nobel de Literatura y un público del que se había distanciado.

CRUZAR UN PAÍS

“Esa gira fue una catástrofe. No puede considerarse como un éxito si mides el éxito en términos de ganancias”, confiesa el propio cantautor en el documental “Rolling Thunder Revue”, que se estrenará este miércoles 12 de junio en Netflix, nada menos que bajo la dirección de otra leyenda como Martin Scorsese. No es la primera vez que el director de “Taxi Driver” y “Toro salvaje” tiene a Dylan como protagonista: lo hizo en “No Direction Home” (2005), aunque centrado en su período sesentero, con su transición entre el folk y el rock.

Esta película, en cambio, sigue de cerca el atípico tour de 1975, con gran cantidad de grabaciones inéditas. En sus más de dos horas de duración, un Dylan con el rostro pintado de blanco emprende un recorrido por Estados Unidos, pero con un perfil más bajo: presentándose en ciudades pequeñas y en espacios reducidos, donde pudiera reconectar de forma más directa con su audiencia.

Una discreción que, sin embargo, contrastaba con su despliegue sobre el escenario: a lo largo de la gira, Dylan estuvo acompañado intermitentemente por más de 100 artistas, entre ellos Joan Báez, Joni Mitchell, Mick Ronson, T-Bone Burnett, Ramblin’ Jack Elliott, David Mansfield, Roger McGuinn y Scarlet Rivera. El poeta beatnik Allen Ginsberg también se sumó a la excursión, y el escritor, dramaturgo y actor Sam Shepard se unió, en un principio, contratado para escribir una especie de guion de la gira, aunque en el camino se convirtió en un cronista ocasional de los más diversos incidentes que le ocurrían a los protagonistas.

NUEVA ETAPA

De esa ecléctica ‘troupe’ se vale Scorsese para construir “Rolling Thunder Revue”. Los adelantos que se han mostrado del filme incluyen testimonios de varios de los personajes mencionados, así como íntimos pasajes de Dylan y compañía interpretando clásicos como “A Hard Rain’s A-Gonna Fall”, “If You See Her, Say Hello” o la intensa “Hurricane”, que escribió inspirada en el boxeador Rubin Carter, injustamente recluido por un triple homicidio que no cometió.

Casi paralelamente al estreno, ayer se lanzó en plataformas digitales como iTunes y Spotify un disco (titulado igual que el documental), que incluye 10 canciones grabadas durante la gira. Un material valioso porque, hasta la fecha, prácticamente solo podía encontrarse en los famosos ‘bootlegs’ que durante décadas han alimentado la discografía de Dylan.

Por último, cabe destacar que “Rolling Thunder Revue” se convierte en la primera película de Martin Scorsese producida íntegramente por Netflix. Y sirve de preámbulo para el que quizá sea el más esperado de los estrenos de la plataforma de streaming: “The Irishman”, la cinta también dirigida por Scorsese y protagonizada por Robert de Niro, Al Pacino, Joe Pesci, entre otros, que también aterrizará en las pantallas este año. Hay ‘Marty’ para rato.