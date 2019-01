Globos de Oro 2019: "Bohemian Rhapsody" ganó como Mejor película

"Bohemian Rhapsody", la biografía de Freddie Mercury y el grupo Queen, se consagró como la Mejor película de en la 76 edición de los Globos de Oro, premios que entrega la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

En esta categoría estuvieron nominadas las películas "Black Panther", "BlackKklansman", "If Beale Street Could Talk" y "A Star Is Born". Esta última, dirigida por Bradley Cooper y protagonizada por Lady Gaga, partía como favorita.

Producida por los integrantes del grupo Queen, "Bohemian Rhapsody" fue una cinta de producción compleja y dilatada. Es más, su director, Bryan Singer, fue despedido en pleno proceso, aunque finalmente sus créditos son consignados en la edición final.

Cuando la cinta se estrenó recibió duras reseñas de la crítica especializada; sin embargo en la taquilla le fue muy bien y los premios comenzaron a llegar; sobre todo destacando la actuación de Rami Malek.

La estrella de la serie "Robot" también se llevó un galardón en los Globos de Oro 2019 por su interpretación de Freddie Mercury. En su discurso de agradecimiento se dirigió a Brian May y Roger Taylor, miembros de la banda que estuvieron presentes en la gala.