Oscar 2019: "Roma" ganó como Mejor película de lengua extranjera

Los premios de la Academia más conocido como el Oscar otorgó en la categoría de Mejor película de lengua extranjera, el galardón a "Roma" del mexicano Alfonso Cuarón.



La película "Roma" venció a Capernaum (Líbano), Cold War (Polonia), Never Look Away (Alemania) y Shoplifters (Japón) en la categoría de Mejor película de lengua no inglesa.

El director apenas recibió la estatuilla bromeó: "ahora, a mí también me pondrán subtítulos", recordando el incidente en España. Además, agradeció a la protagonista de la película Yalitza Aparicio y a la actriz Marina de Tavira, quienes también están nominadas al premio de la Academia.

Finalmente, luego de agradecer a su equipo, Cuarón utilizó su discurso para indicarles a sus hijos lo muy importante que son para él. "Son mi fuerza", añadió el ganador de la Academia.​

Este es el primer premio para México en el rubro de Mejor película de lengua extranjera. Ya habían ganado en las categorías de Mejor director, Mejor película, Mejor actriz y entre otros.

Siete películas en español han obtenido este premio: cuatro de España (“Volver a empezar” en 1982,”Belle Époque” en 1993, “Todo sobre mi madre” en 1999 y “Mar adentro” en 2004), dos de Argentina (“La historia oficial” en 1985 y “El secreto de sus ojos” en 2009) y uno de Chile (“Una mujer fantástica” en 2017).