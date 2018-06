"Spiderman: Into The Spider-Verse" lanzó su impresionante tráiler

No hay solo uno, sino muchos Spiderman en los cómics de Marvel. Ellos se encuentran en distintos universos y, a veces, se juntan para misiones heroicas. Eso es lo que ocurre en la nueva película animada del personaje.

"Spiderman: Into The Spider-Verse", titulada "Spiderman: un nuevo universo" en América Latina, muestra al adolescente Miles Morales, quien equilibra su vida como escolar y superhéroe. Un día conoce a Peter Parker, el Spiderman de una Tierra paralela.

"Spiderman: Into The Spider-Verse" - tráiler. (Video: Sony Pictures)

Este Spiderman es descuidado, con apuros económicos y un sentido del humor inagotable. No inspira mucha confianza, pero es el único que le puede enseñar a Miles qué es lo que necesita para ser un superhéroe con habilidades arácnidas.

Se espera que la película incluya a villanos clásicos del héroe. Por lo pronto, está confirmada la aparición del Ultimate Green Goblin (Duende Verde), quien peleará contra ambos protagonistas. Por el lado de los aliados se dejará ver Gwen Stacy, que en una serie de cómics es Spider-Ghost.

"Spiderman: Into The Spider-Verse" es producida en su totalidad por Sony Pictures, que mantiene los derechos del personaje para cine. La cinta no tendrá conexión aparente con el Universo Cinematográfico de Marvel, donde el héroe es interpretado por Tom Holland.

DATO

"Spiderman: Into The Spider-Verse" llega a los cines de Estados Unidos el viernes 14 de diciembre. Jueves 20 a Perú.