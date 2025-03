Celebra su santo con sabor a Perú. El premio Nobel de Literatura 2010 Mario Vargas Llosa cumple 89 años de vida este viernes. Nació en Arequipa, creció en Cochabamba (Bolivia), regresó al Perú de adolescente y ya de adulto se hizo ciudadano del mundo. Ahora está en Lima, en su casa, acompañado de sus hijos, nietos y de su esposa Patricia Llosa. Si bien ya no escribe ni ficciones ni ensayos (publicó su novela final en 2023), el mayor novelista peruano todavía presenta algo de actividad.

El último miércoles su hijo Álvaro Vargas Llosa publicó en redes sociales unas fotos donde el escritor peruano aparece acompañado por uno de sus nietos en Barrios Altos, Cercado de Lima, específicamente en la zona conocida como Cinco Esquinas, que inspiró la novela que publicó en 2016. En la misma jornada visitó también la casa del compositor Felipe Pinglo y la Quinta Heeren. Esta visita se corresponde con la “gira” que ha desarrollado el autor los últimos meses por escenarios reales de sus novelas, donde también se incluyeron la zona que albergó el bar La Catedral, el jirón Huatica de La Victoria (ahora jirón Renovación) y el Colegio Militar Leoncio Prado del Callao. De igual manera asistió a una función de la obra teatral “¿Quién mató a Palomino Molero?”, basada en otra de sus novelas.

Mario Vargas Llosa cumple un año más de vida y mantiene su relevancia en las letras peruanas. Como prueba, las últimas semanas han sido publicados dos libros sobre su vida: la biografía política “Vargas Llosa, su otra gran pasión” de Pedro Cateriano, y “Palabras en el mundo”, un análisis literario de Alonso Cueto. Ambos autores tienen en común que son amigos del Nobel. Y sin ir muy lejos, en 2024, los investigadores Carlos Aguirre y Kristina Buynova publicaron “Cinco días en Moscú”, que explora el desencanto de Vargas Llosa con el socialismo en una visita al país euroasiático que calificó de “traumática”.

Homenajes a Vargas Llosa no faltan en estas épocas. Este viernes 28 Penguin Random House, la editorial del Nobel, tiene preparadas varias lecturas dramatizadas de obras como “La ciudad y los perros”, “La casa verde”, “Los cachorros”, “Conversación en La Catedral”, “La tía Julia y el escribidor” y “Travesuras de la niña mala”. Las dramatizaciones se desarrollarán en el centro comercial Plaza Norte de Independencia (11:00 a.m. y 11:30 a.m.), en la Plaza San Martín del centro de Lima (12:45 p.m. y 1:15 pm), el Parque Kennedy de Miraflores (4:00 p.m. y 4:30 p.m.) y el Parque Federico Villarreal de Barranco (5:30 p.m. y 6:00 p.m.), con comentarios del historiador y especialista en Vargas Llosa, Luis Rodríguez Pastor.

Especial multimedia

Como no hay mejor homenaje para el Nobel que compartir y reflexionar sobre su trabajo, este Diario ha preparado un especial interactivo donde los lectores podrán repasar momentos de la vida y obra del escritor, disponible en elcomercio.pe.

Adicionalmente, El Comercio le hará a Mario Vargas Llosa el trofeo especial de Leyendas de los Premios Luces, esto en el rubro de las letras.