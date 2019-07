David Bisbal: “Con Eva Ayllón haría encantadísimo un dueto”

David Bisbal ama unir su voz en duetos con protagonistas de otros géneros sin importarle si son músicos de carrera incipiente o de gran trayectoria. Puede cantar en cualquier ritmo y escenario. Desde un regional mexicano con Juan Gabriel hasta un reguetón con Sebastián Yatra; pero, eso sí, nunca olvida sus raíces.

El cantautor español acaba de sorprender con “Bésame”, tema que grabó en colaboración con Juan Magán, en el que mezcla la rumba con la esencia latina.

David Bisbal, Juan Magán - "Bésame". (video: YouTube)

— Magán le da el toque tropical a “Bésame”, que es algo que estabas buscando desde hace algún tiempo. ¿Qué aspectos priorizas a la hora de aceptar un dueto musical?

​Yo no veo la grandeza del artista, no veo si tiene mucho tiempo cantando o si es una estrella reconocida. Cuando grabé “A partir de hoy” con Sebastián Yatra, él apenas estaba arrancando. Con Greeicy Rendón también ocurrió igual, ella estaba en el inicio de su carrera. No necesariamente tengo que cantar con un artista experimentado para tener éxito. Este se hace con las canciones, las composiciones y la música.

— ¿Harías un dueto con Luis Miguel, un referente musical de tus inicios?

La verdad es que yo encantado, pero el muchacho [Luis Miguel] no hace colaboraciones con mucha gente, creo. Por mí, sí, pero me da la sensación de que por la otra parte no va a suceder.

— ¿Qué te pareció el retorno de Luis Miguel a los escenarios?

​No creo que haya sido un retorno. A lo mejor él nunca se fue de los escenarios, solo estaba en otra fase. Ojalá que se quede y sea feliz, que es lo más importante.

—Y ahora que están de moda las bioseries, ¿crees que funcionaría una historia sobre tu vida?

Me gustaría seguir trabajando un poquito más para que la serie sea más interesante, pero vamos a ver qué sucede. Si sale alguna, me gustaría que sea inspiradora y estar presente para ver que se cuente la verdad. No me gustaría que se inventen hechos que no han ocurrido.

— ¿Con qué artista peruano aceptarías hacer un dueto musical?

​Con mi Eva Ayllón lo haría encantadísimo, porque me fascina. Nos vimos en el Festival de Viña del Mar, somos amigos. Nos escribimos todo el tiempo. Es una mujer que tiene magia y canta muy bonito. Me encanta.

— ¿Qué te pareció Susan Ochoa, la intérprete peruana que ganó en Viña? Ella empezó su carrera como tú, en un programa de competencia de canto.

Eva me la presentó de refilón en el camerino, donde todos nos estábamos preparando. Me dio muchísima alegría que el Perú ganara dos Gaviotas de Plata, creo que hay que darle la oportunidad a todos, sin excepciones.

Susan Ochoa en Viña del Mar. (Video: YouTube)

— En el 2001 fuiste uno de los concursantes de la primera edición de “Operación Triunfo” y actualmente eres ‘coach’ de “La Voz Senior”, ¿en qué posición te sientes más cómodo?

La verdad es que yo prefiero ser concursante, porque muchas veces las decisiones que uno tiene que tomar como ‘coach’ son difíciles, y no te gustan del todo.