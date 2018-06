Blackpink hace oficial la cuenta regresiva para su regreso con nuevo material en junio. La vuelta del popular girlgroup K-Pop fue confirmada con la publicación del primer teaser en Twitter para su primer EP o 'mini-álbum' completo.

YG Entertainment, agencia del cuarteto, difundió un 'póster en movimiento' de su ampliamente esperado retorno, "Square Up", aparente continuación de sus dos primeros sencillos "Square One" y "Square Two", y programado para el 15 de junio.

Yang Hyun Suk, jefe de la agencia de Blackpink, previamente respondió a la insistencia de fans del grupo a través de Instagram, donde reveló la fecha del estreno. YG difundió además imágenes del lightstick oficial del cuarteto, diseñado por sus mismas integrantes.

Blackpink ya habría finalizado las grabaciones del videoclip de su nuevo sencillo según Soompi. "Square Up" llega a casi un año de "As If It's Your Last", single digital que tuvo el segundo clip K-Pop más visto de 2017 en YouTube, apenas superado por "DNA" de BTS.