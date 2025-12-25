Con la llegada del fin de año cada vez más cerca y el inicio del 2026 a la vuelta de la esquina, miles de personas en el Perú se preparan para despedir el año que termina dando paso a uno nuevo. En este contexto, se mantienen vivas diversas costumbres, rituales y creencias populares que buscan atraer buena suerte, abundancia y bienestar para los próximos doce meses. Si eres de quienes practican estas tradiciones, a continuación te compartimos algunas cábalas para empezar el 2026 con el mejor augurio posible.

¡Se viene el 2026! Estas son las mejores cábalas para recibir el Año Nuevo

A continuación, te presentamos algunas de las cábalas más populares realizadas por los peruanos para recibir el Año Nuevo 2026:

Ropa interior de colores: Las prendas íntimas en colores como verde, blanco, rojo y especialmente amarillo, son de las más solicitadas por los ciudadanos en el país, ya que se cree que cada color atrae diferentes energías para el próximo año.

Las maletas: Salir con maletas a medianoche y correr por una calle, manzana o avenida simboliza el deseo de atraer energías positivas y buenas vibras, con la esperanza de realizar muchos viajes en el futuro.

Lentejas: Las lentejas siempre han sido asociadas con la abundancia, y en estas fechas no pueden faltar. Algunas personas las colocan en la mesa, mientras que otras las guardan en los bolsillos, con el objetivo de atraer más dinero durante los próximos doce meses.

Las 12 uvas: Esta tradición consiste en comer 12 uvas justo al sonar las 12 campanadas de la medianoche del 31 de diciembre, simbolizando la recepción del nuevo año con prosperidad.

Muñeco de ropa: Consiste en hacer un muñeco con ropa vieja, el cual se quemará al llegar las 12 de la noche, como una forma de dar la bienvenida al nuevo año que comienza.

Cuáles son las recomendaciones para lidiar con la resaca el 1 de enero

1. Mantente bien hidratado

El alcohol actúa como un diurético, evitando que el cuerpo absorba el agua y, por el contrario, facilita la eliminación de líquidos a través de la orina, por lo que es necesario mantenerse hidratado, porque una deshidratación puede llevarte a padecer dolor de cabeza, fatiga y sensibilidad a la luz. Además, la recomendación es que para evitar emborracharse rápido, durante el consumo de alcohol, también se consuma agua.

2. Evitar tomar paracetamol

Aunque muchas personas lo toman creyendo que les aliviará los síntomas de la resaca, en realidad es un mal acompañante, porque es el hígado el órgano encargado de procesar el medicamento. Además, el alcohol en el cuerpo podría contribuir con la amplificación de los efectos tóxicos del medicamento.

3. Dormir suficiente

El alcohol tiende a afectar la calidad de sueño, por lo que uno de los remedios infalibles para reducir la resaca es dormir muchas horas.

4. Deje de beber

Hay una creencia que para “cortar” la resaca hay que seguir tomando, sin embargo, esto no es verdad, los niveles de alcohol aumentarían y prolongarían el estado de embriaguez, posponiendo la resaca.

5. Comer alimentos antes de tomar

Los alimentos ayudan a reducir la cantidad de tiempo que le toma al alcohol entrar al torrente sanguíneo, manteniendo de esta forma más bajos los niveles de alcohol en la sangre, lo que evitará que los síntomas de la resaca sean tan fuertes. De igual forma, es preciso mencionar que el consumo de alcohol en exceso es dañino para la salud, porque hay órganos en los que esta sustancia se metaboliza, como es el caso del hígado.

Frases para enviar por Año Nuevo 2025

Que en estas fiestas la magia sea tu mejor traje, tu sonrisa el mejor regalo, tus ojos el mejor destino, y tu felicidad mi mejor deseo.

Mi deseo… Que todo lo que llegue sea mejor de lo que buscas, dure más de lo que esperas y te haga más feliz de lo que pudiste imaginar.

Que la magia del Año Nuevo ilumine tu vida llenando tu corazón de amor y felicidad.

Que la paz y la armonía celebrada en Navidad estén presentes todos los días de tu año nuevo. ¡Feliz Año Nuevo!

La riqueza del ser humano se mide por la cantidad y la calidad de los amigos que tiene. Gracias por hacerme millonario, ¡Feliz Año Nuevo!

