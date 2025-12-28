Horóscopo de HOY, domingo 28 de diciembre del 2025. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Amor: dudas o dificultad para poner en palabras lo que siente. Si se anima no se arrepentirá. Salud: las caminatas a diario ayudarán. Sorpresa: superará una traba.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Amor: la atracción resurge y se expresa a través de las miradas. Los encuentros serán de intensa calidez. Salud: si se relaja, dormirá más. Sorpresa: un dato será prometedor.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Amor: su deseo por una relación nueva quedará satisfecha plenamente con una bella persona. Salud: si evita excesos, mejorará. Sorpresa: noticia genial.

CANCER (junio 22-julio 22)

Amor: dejará todo atrás por hallar un afecto sincero. Confíe, una buena oportunidad se avecina. Salud: mejorías en dolencias. Sorpresa: chisme malicioso.

LEO (julio 23-agosto 22)

Amor: puede haber desencuentros, confusiones y ausencias, será porque un replanteo se avecina. Salud: cada día se siente mejor. Sorpresa: encuentro fortuito.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Amor: si no olvida los compromisos, evitará los reproches en la relación y la pasarán muy bien. Salud: fin a etapa pesimista. Sorpresa: evitará incidentes.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Amor: el ambiente de la pareja mejora, la intimidad renace y la disfrutan con calidez. Salud: sus nervios se aliviarán. Sorpresa: experiencia inusual.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Amor: su encanto estará irresistible y en su entorno cierta persona quedará impactada. Salud: las alergias se aliviarán. Sorpresa: un rumor crecerá.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Amor: la vida social le lleva toda su atención pero podría descuidar a su pareja. Salud: será bueno hidratarse bien. Sorpresa: superará un conflicto.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Amor: gran momento en la relación, diálogo sincero, comprensión y atenciones. Salud: hará bien en ir al gimnasio. Sorpresa: encuentro para entusiasmarse.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Amor: dos amables personas dividirán sus expectativas. Será difícil pero elegirá bien. Salud: un chequeo será un alivio. Sorpresa: de la nada, un viaje.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Amor: la expresión de emociones fortalecen a la pareja y facilitan la conversación más íntima. Salud: una dolencia ya no molestará. Sorpresa: parientes lejanos llegan.

__________________________________________________________________

SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: INTELIGENTE Y CALCULADORA. SE ANTICIPA A LOS PENSAMIENTOS DE LOS DEMÁS.