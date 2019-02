BTS: el ARMY hizo estas donaciones por el cumpleaños de J-Hope

Este lunes 18 de febrero no es un día cualquiera para las seguidoras de BTS. El más extrovertido de sus integrantes, J-Hope, cumple 25 años. Como parte de las celebraciones de cumpleaños, el cantante y sus fans sorprendieron con significativas donaciones a centros de caridad.

Por un lado, J-Hope donó 100 millones de won (aproximadamente $89,000) al centro ChildFund Korea en su natal Gwangju. Dicha fundación apoya a estudiantes con bajos ingresos para que acudan a la escuela.

En diciembre del 2018, el cantante de BTS contribuyó al mismo centro 150 millones de won ($133,000), sumando un total de 250 millones de won (aproximadamente $222,000). Esto le permitió convertirse en el miembro 146 del club Green Noble por superar los 100 millones de won en donaciones.

El presidente de ChildFund Korea dijo recientemente: "Expresamos nuestra profunda gratitud a J-Hope, que es miembro del grupo global BTS, por acordarse de los niños con necesidades y actuar en un dia tan especial. Seguiremos este precioso gesto dando lo mejor de nosotros mismos para apoyar a niños de casas con bajos ingresos".

Fans caritativos

Por su parte, el ARMY viene acumulando 35 proyectos de donaciones en honor al cumpleaños de J-Hope de BTS. El más destacado es la asociación con KFHI (Korea Food for the Hungry International), como parte del proyecto "Hope On The Stop Hunger"; el cual busca patrocinar a niños que padecen hambre en 53 países.

En otras partes del mundo como Estados Unidos, los fans del bailarín principal del grupo organizaron el proyecto "Operation Just Dance", ayudando a estudiantes de bajos ingresos a lograr sus sueños a través del patrocinio de los costos de sus clases de baile.

En el Perú, las seguidoras de J-Hope de BTS llevan adelante la idea de colaborar con personas de bajos recursos a recuperar sus sonrisas a través de cirugías de paladar hendido y labio leporino. La recaudación supera los $4,000 para cubrir los gastos quirúrgicos de 14 niños.