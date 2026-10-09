¿A qué suena BTS? ¿Cada integrante compone desde un lugar distinto? ¿Una canción suena luminosa y bailable también lo es cuando se lee su letra? ¿Y qué cambió tras la pausa grupal?

Para construir “BTS: Siete voces”, el especial interactivo de El Comercio, reunimos un universo de 821 canciones: 786 contaban con los parámetros acústicos necesarios y 729 con letras disponibles para su procesamiento. A través de Python, combinamos métricas de audio de Spotify con análisis semántico mediante inteligencia artificial.

La premisa no fue pedirle a la IA que adivine qué “se siente” BTS, sino traducir propiedades musicales y líricas en variables medibles para observar cientos de composiciones de manera simultánea.

Cuatro formas de sonar

Adaptamos la metodología que El Comercio utilizó en 2025 para la discografía de Shakira, agrupamos las canciones por afinidad sonora a partir de variables como luminosidad musical (valence), energía, bailabilidad, componente acústico y presencia de habla. El modelo identificó cuatro perfiles sonoros muy claros: Rítmico y luminoso, Potente y menos luminoso, Acústico y sereno, y Hablado / interludio.

Al separar el catálogo solista de cada integrante, el algoritmo encontró huellas sonoras distintas para cada integrante:

J-Hope y Jungkook dominan la energía y el ritmo: J-Hope concentra el 66% de sus canciones en el perfil Rítmico y luminoso, mientras que Jungkook lleva esta faceta al 81%.

Suga y Jin apuestan por la fuerza y la introspección: Suga registra el 58% de sus temas en el terreno potente y menos luminoso, mientras que Jin alcanza un notable 68% de su repertorio solista analizado..

V es el dueño de la atmósfera acústica: El V, el 62% de su repertorio corresponde al perfil acústico y sereno, la mayor proporción de todo el grupo.

RM y Jimin navegan entre contrastes: Ambos muestran una paleta más distribuída. Jimin balancea entre lo rítmico (50%) y lo acústico (30%), mientras que RM reparte su fuerza entre lo potente (41%), lo acústico (25%) y lo rítmico (25%), reflejando una búsqueda estilística muy diversa.

El análisis no pretende encasillar la personalidad de nadie: simplemente evidencia con cifras que, cuando componen en solitario, sus huellas de producción son completamente distintas.

La distancia entre el ritmo y la letra

Saber cómo suena una canción no dice necesariamente qué historia está contando. Por eso comparamos el brillo de la música con el tono emocional de las letras, analizadas con GPT-4o-mini en una escala de 0 (sombrío) a 1 (luminoso), equivalente al valence de Spotify.

Una canción puede sonreír en la melodía mientras su letra llora. Uno de los casos más extremos es “Don’t Say You Love Me”, de Jin: su instrumentación marca un radiante 0,76, pero su letra desciende hasta un melancólico 0,30.

El dato no busca interpretar qué quiso decir Jin, sino medir esa distancia estética entre dos capas que casi siempre escuchamos fundidas en una sola.

De una etapa a otra, cambia la relación entre letra y música

Al comparar las 10 canciones de 2017–2022 incluidas en el corpus con las 31 de 2023–2025, aparece un cambio en la dirección de la brecha:

2017–2022: las 10 canciones muestran el mismo patrón: la letra fue clasificada como más luminosa que la música.

2023–2025: el patrón se diversifica: 18 de 31 canciones mantienen esa dirección, mientras que 13 presentan el sentido contrario: la música resulta más luminosa que la letra.

El resultado no significa que BTS se volviera más triste ni que exista una intención artística detrás de cada diferencia. Muestra que, dentro de este corpus, la relación entre el tono de las letras y el de la música se vuelve más diversa en 2023–2025.

El mapa emocional de Arirang

Al ser un estreno reciente que todavía no cuenta con todas las métricas de audio de Spotify, en Arirang nos enfocamos en el viaje lírico de sus pistas. De las 14 pistas del álbum, se evaluó el texto de las 13 canciones cantadas (excluyendo el interludio instrumental No. 29).

El disco dibuja un arco emocional en tres actos:

Euforia de bienvenida: El álbum arranca en la cima del brillo con Body to Body (0,70), Hooligan (0,70), Aliens (0,80) y FYA (0,80), dominadas por la alegría y la celebración.

El quiebre introspectivo: A la mitad, el tono cae a sus momentos más vulnerables y conflictivos en Merry Go Round (0,30, tristeza) y NORMAL (0,40, conflicto).

Resolución y afecto: Hacia el final, la emoción vuelve a elevarse con Please (0,70, esperanza) e Into the Sun (0,80, amor).

La cocina del proyecto

Detrás de cada visualización hubo meses de limpieza minuciosa: descartar remixes y skits hablados para no distorsionar los porcentajes, armonizar traducciones y unificar bases.

“BTS: Siete voces” no busca que una máquina le explique el arte a los fans. Su objetivo es tomar una discografía inmensa y mirarla desde otra escala: canción por canción, variable por variable. Y confirmar con datos lo que ARMY siempre supo: que siete caminos musicales totalmente distintos son los que hacen que BTS sea irrepetible.