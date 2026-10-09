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Las siete voces de BTS revelan perfiles sonoros distintos. Un análisis de 821 canciones explora los contrastes entre sus melodías y letras.
Las siete voces de BTS revelan perfiles sonoros distintos. Un análisis de 821 canciones explora los contrastes entre sus melodías y letras.
/ El Comercio
Por Gisella Salmón, Mayté Ciriaco Ruiz

¿A qué suena BTS? ¿Cada integrante compone desde un lugar distinto? ¿Una canción suena luminosa y bailable también lo es cuando se lee su letra? ¿Y qué cambió tras la pausa grupal?

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