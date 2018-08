YouTube: Aretha Franklin y la vez que hizo llorar a Barack Obama de emoción

Como Aretha Franklin pocas. La voz que tenía la hoy desaparecida 'Reina del soul' era impresionante y, durante la edición 2015 del "Kennedy Center Honors" en Washington, su capacidad interpretativa tocó en tal grado a los presentes que Barack Obama, el entonces presidente de los EE.UU., no pudo contener el llanto. El registro de aquella presentación está disponible en YouTube.

"(You Make Me Feel Like) A Natural Woman" fue la canción que, en aquella ocasión, Aretha Franklin eligió para iniciar su participación el la 38 edición del "Kennedy Center Honors", evento anual que se realiza para distinguir con el más alto honor otorgado desde el gobierno de los Estados Unidos a artistas de diferentes disciplinas.

Aquel año, fueron reconocidos Carole King, George Lucas, Rita Moreno, Seiji Ozawa, y Cicely Tyson2​. Aretha Franklin recibió la distinción en 1994. Además de Barack Obama, la emoción de Carole King, autora del tema, también se aprecia en este registro de YouTube:

Aretha Franklin (You Make Me Feel Like) A Natural Woman - Kennedy Center Honors 2015. (Fuente: YouTube)

Aretha Franklin falleció este jueves a los 76 años en su casa de Detroit, informó su representante, Gwendolyn Quinn, a los medios estadounidenses.

Quinn indicó que Franklin murió rodeada de amigos y familiares, tras permanecer varios días en cuidados paliativos por el cáncer de páncreas que sufría.

Aretha Franklin, poseedora de una poderosa voz que encandiló a millones de estadounidenses durante décadas, cantó en la ceremonia de investidura del ex presidente Barack Obama (2009-2017), en enero de 2009, al igual que lo había hecho antes en la del también ex mandatario Bill Clinton (1993-2001).

Aretha Franklin en la investidura de Barack Obama. (Fuente: YouTube)

Su última actuación fue en noviembre de 2017 para un concierto en Nueva York de la Fundación Elton John para la lucha contra el sida.